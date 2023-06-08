5 çocuk babası Christopher Connell, eşi Lesley ile birlikte nisan ayında tatile çıktı. Connell çifti, cruise gemisine Malta'dan bindi. Connell, 14 Nisan'da gemi Yunan adaları rotasındayken rahatsızlandı. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik şikayetleri üzerine Connell'e ilk müdahaleyi gemi doktoru yaptı. Yapılan kan tahlillerinde, kalp enzimlerinin yüksek olduğu belirlenen Connell'in bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği aileye bildirildi. Connell ertesi günü Aydın'ın Kuşadası ilçesi limanına yanaşan gemiden ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada “akut miyokard enfarktüsü” (kalp krizi) geçirdiği tespit edilen İngiliz hasta, böbrek fonksiyonlarının da bozulması üzerine 16 Nisan'da İzmir'e bir başka özel hastaneye sevk edildi. Burada anjiyo yapılan hastanın koroner damarlarının tıkalı olduğu belirlendi, bypass kararı alındı. Genel durumunun stabil hale gelmesinin ardından hasta, 17 Nisan gecesi bypass için İzmir Kent Hastanesine sevk edildi. Yandaş hastalıklarla da mücadele eden hasta yoğun bakıma yatırıldı.



"Ambulansla gelen hastamızı ayakta taburcu ettik"

Hastayı multidisipliner bir yaklaşımla ameliyata hazırladıklarını belirten Kent Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, “Yandaş hastalıkları hastanın yaşam riskini 3-4 kat artırmıştı” diyerek şunları söyledi:

“Hastamız kolon kanseri geçirmiş bir hastaydı. Karaciğer metastazı nedeniyle ameliyat olmuş. Son birkaç yılda ağır ameliyatlar geçirmiş. Hastanın böbrekten mesaneye giden üreterinde de darlık olduğu için ürolojik ameliyat da geçirmiş, stent koyulmuş. Muhtemelen o dönemlerden gelen böbrekle ilgili yetmezliği sorunu varmış ama hasta da eşi ve çocukları da bu sorundan haberdar değildi. Hastanın ayrıca ciddi bir şeker hastalığı vardı. Şeker hastalığı için düzenli ve kontrol edici bir tedavi almamış ve gemide imkanların çok kısıtlığı olduğu bir dönemde ağır bir kalp krizi geçirmiş. Bu hasta karaya ulaşıncaya kadar hayatını kaybedebilecek bir durumdaymış. Böbrek yetmezliği, kontrolsüz diyabet, kolon kanseri, karaciğer ameliyatı derken birçok yandaş hastalığıyla birlikte üstüne geçirdiği kalp krizi hayati riskini artırmış. Kent'ten önceki merkezde yapılan anjiyosunda hastanın 4 damarında yüzde 100, yüzde 98, yüzde 85 ve yüzde 70 darlık tespit edilmiş. Ciddi böbrek yetmezliği gelişen hastanın bu yandaş hastalıklarla ameliyata girecek olması ameliyat sonrası hastayı kaybetme riskini 3-4 kat artıran etkenler olarak karşımıza çıktı. Nefroloji Uzmanımız Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, Yoğun Bakımlar Sorumlu Hekimimiz Doç. Dr. Mert Akan hastayı ameliyata hazır hale getirdiler. Multidisipliner bir tedavi uygulamasıyla hasta ameliyat edildi, ameliyattan sonra gerekli tedavi ve bakımı aldı. Ameliyat öncesi bir hafta yoğun bakımda tedavi gören hastamızın 4 damarını açık ameliyatla değiştirdik. Hastamızı bypass sonrasında da bir hafta serviste yatırdıktan sonra taburcu ettik. Hastamız taburcu olduktan 4 gün sonra güvenli bir şekilde 4 saatlik bir uçuşla İngiltere'ye gitti. Eşi güvenli şekilde eve ulaştıklarını bildirdi, bir kez daha teşekkürlerini iletti. Bu kadar hayati riski olan bir hastanın hastanemizde sorunsuz bir şekilde operasyonunu geçirip yurtdışındaki evine sağ salim varabilmiş olması tüm ekibimizi mutlu etti, gururlandırdı. Ekip çalışmasının önemi bu vakada bir kez daha ortaya kondu. Ambulansla gelen hastamızı ayakta taburcu ettik."



“Türk hekimleri sayesinde sağlığıma kavuştum”

Öte yandan Connell'in kızı Nicola ve oğlu Liam babalarının hastalandığı haberini alır almaz İzmir'e geldi. Bypass sonrası taburcu olan ChristopherConnell, eşi Lesley ve oğlu Liam, bypass ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Cüneyt Narin'e ve ekibe teşekkür etti, objektiflere mutluluk pozu verdi. Connell, ölümden döndüğünü belirterek, “Türk hekimleri sayesinde sağlığıma kavuştum, sonsuz teşekkürler ediyorum” diye konuştu.