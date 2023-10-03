Mersin mekezli olarak 2000 yılında faaliyetlerine başlayan İmsan Group, 20 Avrupa, 18 Asya ve Ortadoğu ülkesi olmak üzere çekici filosu ile toplamda 38 ülkeye karayolu taşıma hizmeti sunuyor. İmsan Group, her geçen gün gelişen operasyonları doğrultusunda filo yatırımlarına da devam ederek 50 adet yeni Renault Trucks T 520 çekici alımıyla seçimini yine yüksek performans ve verimlilikten yana kullanıyor.

Mersin, Kızıltepe, İstanbul, İzmir ofisleri ve Almanya, Irak, İtalya ülkelerindeki güçlü depo ve partner iş birlikleri ile İmsan Group, frigorifik taşımalarda ağırlıklı olarak medikal, ilaç, gıda, yaş sebze ve meyve; tenteli taşımalarda ise tekstil, inşaat malzemesi, otomotiv yedek parçaları, makine, metal ve metal ürünleri, hammadde, kuru gıda lojistiği sağlıyor. İmsan Group’un Ortağı ve Genel Müdürü Kerem İmrak, her lojistik operasyonunun ayrı dinamiği olduğunun altını çizerek; “Rekabetin yüksek, şartların zaman zaman çok zorlayıcı olduğu lojistik sektöründe filonuz, operasyonların bel kemiği. Değişen dinamikler ve müşteri talepleri, lojistik şirketlerini her zaman gelişime yönlendiriyor. Bu doğrultuda filo yatırımlarınız da büyük önem taşıyor. İmsan Gropup olarak yıllardır Renault Trucks çekicileri kullanıyoruz. Filomuzda bulunan diğer araçlarımızla kıyasladığımızda maliyet-performans kazancı çok yüksek araçlar. Değişik konfigürasyonları farklı bölgelere operasyonlarımızda kullandığımız Renault Trucks çekicilerin bizim için değişmeyen özellikleri, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi” diye belirtti.

İmsan Group’un Mersin’de Renault Trucks yetkili bayisi Erman Ticari Araçlar’dan alımını gerçekleştirdiği 50 adet Renault Trucks T520 çekici ile filosunun yaklaşık yüzde 80’i Renault Truck araçlardan oluşuyor. Geçmiş üç yıl içerisinde filosuna kattıkları Renault Trucks T serisi çekiciler ile ortalama olarak yüzde 27 yakıt tüketimi sağladıklarının altını çizen Kerem İmrak, diğer marka araçlarında bu oranın yüzde 29-32 arasında değişkenlik gösterdiğini belirtiyor. İmrak, Renault Trucks araçlarının 300 bin km’de aynı yüksek yakıt verimliliğinde yollarına devam ettiğini ekliyor.

Teslimat töreninde 2023’ün ilk 8 ayını da değerlendiren Kerem İmrak; “Global ekonomik bunalım ve devam eden ülke savaşları, küresel olarak kutuplaşmalara sebep olurken aynı zamanda gıda koridoru ve enerji krizi gibi tüm ülkeleri etkileyen bir süreç yaşanıyor. Tabi ki güzergahlarda belirsizlikler, Avrupalı yeni lojistik oyuncularının özellikle Türk lojistik şirketlerinin güzergahına girmesi, Türk sürücülerinin Shengen vize almadaki zorlukları, deprem afeti, seçim süreci, kur değişimi ve finansa erişmede yaşanılan sıkıntılar nedeniyle 2023 yılının ilk 8 ayı son derece zorlu bir dönem oldu. Uluslararası lojistik şirketleri, sefer sayılarındaki azalma ve maliyetlerdeki artış, ters orantılı olarak navlun bedellerinin önceki seneye göre düşmesi sonucu zor bir süreçten geçiyor. Kârlılık maalesef düşerken çok sayıda lojistik şirketi de performanslı yükleme yapamıyor. Avrupa’daki lojistik icracıları belirlenmiş bir navlun politikası ile hizmetlerine devam ederken Türk lojistik şirketleri, serbest piyasa ekonomisi ve sabit bir navlun tablomuz olmaması nedeniyle 2023 yılında Türkiye’de navlun bedelleri geriledi. Bunun da sebebi, piyasanın daralmasına bağlı olarak iş kaybı yaşamamak adına düşük bütçelerle lojistik hizmetlerinin sunulması oldu. İmsan Group olarak tüm olumsuzluklara rağmen yatırımlarımıza devam ederek planlarımıza sadık kaldık. 2023 yılında filomuz için yatırım yaptığımız 50 adet Renault Trucks çekicinin ilk 25 adedini teslim aldık” diye belirtti.

“Tüm araçlarımız, Renault Trucks Excellence himayesinde”

Tüm araçlarında Renault Trucks satış sonrası bakım sözleşmelerinden faydalanan İmsan Group, yeni araçlarını da Excellence bakım paketleri ile teslim aldı. Satış sonrası hizmetler sayesinde ön görülemeyen bakım-onarım nedeniyle oluşabilecek maliyet, zaman ve iş gücü kaybı risklerini ortadan kaldırdıklarına değinen İmrak; “Bakım sözleşmelerimiz sayesinde araçlarımızın tüm süreçleri Renault Trucks tarafından koruma altına alınıyor diye düşünüyoruz. Planlanan bakım ve onarımlar, araçlarımızın kesintisiz olarak operasyonlarına devam etmesini sağlıyor. Erman Ticari Araçlar ile sağladığımız güçlü koordinasyon sayesinde araçlarımızın bakım ve onarımı konusunda sorunsuz ve ön görülebilir bir iş akışı yapabiliyoruz. Satış sonrası hizmetlerden memnuniyetimiz, tabi ki alım kararımızda olumlu bir etki yaratıyor” dedi.

Erman Ticari Araçlar Genel Müdürü Emrah Deniz ise; “İmsan Group, bölgemizin önde gelen lojistik şirketleri arasında yer alıyor. Devam eden alımlarında Renault Trucks markasına duydukları güven ve sadakat bizleri gururlandırıyor. Hem satış hem de satış sonrası süreçlerinde Renault Trucks’ın güvenilir iş ortaklığı çerçevesinde İmsan Group ile koordineli çalışarak araçlarının tam performansta operasyonlarına değer katması için tüm desteği vereceğiz” şeklinde açıkladı.