Notta şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan hukuksuz kumpaslara, tuzaklara, yalanlara, kul hakkı yiyenlere, halkın iradesini çiğneyenlere gerekli cevabı milletimiz verecektir.
Önce Allah’a, sonra milletimize emanetim…
Saygılarımla."
CHP'den Tepki: "Demokrasiye Darbe"
İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP yönetiminden sert tepkiler geldi. Parti yetkilileri, yaşananları demokrasiye darbe olarak nitelendirirken, hukuki sürecin yakından takip edileceğini belirtti.
CHP Genel Merkezi’nde acil toplantı yapılırken, Genel Başkan ve parti yöneticilerinin kısa süre içinde kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
İstanbul’da Hareketlilik
İBB Başkanı’nın gözaltına alınmasının ardından İstanbul’un çeşitli noktalarında hareketlilik yaşandığı bildirildi. İmamoğlu destekçileri, CHP il binaları önünde toplanmaya başladı. Sosyal medyada da #İmamoğluYalnızDeğildir etiketi kısa sürede gündem oldu.