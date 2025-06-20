Başsavcılığın, bu iddiaları dile getiren sosyal medya hesapları hakkında re'sen (kendiliğinden) soruşturma başlatacağı öğrenildi. Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu tür paylaşımların, süren soruşturmayı manipüle etmeye, kamuoyunu yanıltmaya ve yargı sürecini etkilemeye yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Yürütülen soruşturma, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘rüşvet’, ‘irtikap’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma’ gibi ciddi suçlamaları içeriyor. Bu kapsamda ifadeleri alınan bazı şüpheliler, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı dilekçeler sunarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini beyan etti.

Savcılık yetkilileri, şüphelilerin ifadelerinin avukatları nezaretinde alındığını, beyanların imzalanmadan önce şüphelilere ve müdafilerine okunduğunu vurgularken, bu süreçlerin usulüne uygun şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

Başsavcılık, ifade süreçlerine ilişkin ortaya atılan baskı ve zorlama iddialarının soruşturmanın seyrini etkileme amacı taşıdığı kanaatinde. Bu nedenle, söz konusu iddiaları paylaşan sosyal medya hesaplarına yönelik ayrı bir soruşturmanın başlatılması planlanıyor.

Yargı süreciyle ilgili resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara temkinli yaklaşılması gerektiği vurgulanırken, kamuoyunun doğru ve teyitli bilgiye itibar etmesi gerektiği ifade ediliyor.