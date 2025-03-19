Başsavcılık tarafından yürütülen ve kamuoyunda yankı uyandıran soruşturma, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine dayanıyor. Soruşturma kapsamında ifade veren bazı tanıkların, İmamoğlu ve bazı isimlerin iş insanlarını bağış yapmaya zorladığı, haksız kazanç sağladığı ve bu paraları "gizli kasa" olarak adlandırılan yöntemlerle akladığı yönünde iddialarda bulunduğu belirtiliyor.

İmamoğlu’nun ortakları arasında bulunduğu ‘İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ de soruşturmaya dahil edildi. Başsavcılık tarafından hazırlanan MASAK raporuna dayanarak, Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla şirkete el konuldu.

Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği öğrenilirken, yetkililer konuyla ilgili detaylı açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılacağını bildirdi.