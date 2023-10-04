Üstün teknolojiye sahip çevreci ve yenilikçi ürünleriyle iklimlendirme sektöründe haklı bir yer edinen Daikin Türkiye, bu başarısını ülkemizin en önemli derecelendirme araştırmalarına girerek tescilliyor. 2022 yılında Euro bazında bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında büyüme yakalayarak 620 milyon Euro ciroya, ihracatta ise 370 milyon Euro’ya ulaşan Daikin Türkiye bu rakamlarla İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ Araştırması’nda 113’üncü sırada yer aldı.

İş dünyasının en önemli referans araştırmalarından Capital 500’de 151’inci sırada yer alan Daikin Türkiye, Fortune 500 sıralamasında da 125’inci olarak üretimden ve ihracattan aldığı gücü bir kez daha vurgulamış oldu.

AR-GE VE ÜRETİMDEN GELEN GÜÇ

Sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda CIS ülkelerinden kendisine bağlı olan Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan ve Gürcistan’ın sorumluluğu ile Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC pazarlarının sorumluluğunu da üstlenen Daikin Türkiye, Sakarya Hendek’te yer alan fabrikasıyla bölgenin üretim üssü olarak dikkat çekiyor. 2022 yılında da Türkiye’ye yatırımlarını sürdüren Daikin, 2022’nin Mayıs ayında 13 milyon Euro yatırım bedeline sahip VRV dış ünite üretim tesisini açtı. Buna paralel olarak 3.5 milyon Euro yatırım bedeline sahip yeni AR-GE merkezi binasının yapımını da duyuran Daikin Türkiye, 2012 yılından bu yana Türkiye’de yaklaşık 110 milyon Euro tutarında yatırım gerçekleştirmiş oldu.

2022 yılı içerisinde elde ettiği 320 milyon Euro ihracat cirosu ile Daikin Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracatçı araştırmasına göre 2022 yılı ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı’ sıralamasında iklimlendirme sektöründe ihracat şampiyonu oldu.

“620 MİLYON EURO CİROYA ULAŞTIK”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder şunları söyledi: “Daikin, tüm dünyada iklimlendirme sektörünün lider markası konumunda. Sektörüne öncülük eden Daikin, Temmuz 2011’den bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye’de büyük gelişmeler kaydetti. Türkiye’yi iklimlendirme sektörünün üretim ve lojistik üssü yapma hedefimiz doğrultusunda, paydaşlarımız ve çalışanlarımızla birlikte hem sektörümüzün gelişimine hem de ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyoruz. AR-GE’ye çok önem veriyoruz ve bunun sonuçlarını da hem büyüme hem de inovatif üretimlerde bulunarak alıyoruz. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre Euro bazında yüzde 34 oranında büyüme yakalayarak 620 milyon Euro ciroya ulaştık. İhracat ciromuz ise ise 370 milyon Euro olarak gerçekleşti. Bu rakamlar da bizi İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ Araştırması’nda 113’üncü sıraya taşıdı. Türkiye’nin en önemli araştırmalarından Capital 500’de ise bu yıl 151’inci sırada, Fortune 500 sıralamasında da 125’inci sırada yer alarak gücümüzü göstermiş olduk. Global anlamda oluşan durgunluklara rağmen bundan sonra da büyümemizi sürdüreceğimize, dolayısıyla ihracatta ve iç pazarda çok daha yüksek cirolara ulaşacağımıza ilişkin güvenim tam. Daikin ailesine mensup tüm arkadaşlarımla beraber ülkemiz istihdamına ve ekonomisine katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz.”