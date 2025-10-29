Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sabirabad Sanayi Bölgesi’nde bulunan “Taşobası” Limited Şirketi’nin pamuk işleme fabrikasında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında fabrikanın üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı ve bölge istihdamına sağladığı katkılar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev’in ziyaretinden büyük onur duyduğunu belirten genç sanayici Özay Göküş, fabrikanın Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik iş birliklerine katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Özay Göküş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın fabrikamıza gerçekleştirdiği ziyaret, bizler için hem büyük bir onur hem de sorumluluktur. Bu ilgi, yalnızca tesisimiz için değil, aynı zamanda Azerbaycan sanayisinin gelişimine verilen değerin açık bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.