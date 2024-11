Türkiye’nin yıllık 700 bin tona ulaşan nar üretimiyle dünyada ilk beş ülke arasında yer aldığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ihracatta da yıllara göre 150-200 bin tonluk ihracatla ilk 10 ülke arasında yer aldığının altını çizdi. Nar üretiminde Antalya’nın ilk sırada yer aldığını, Antalya’yı; Muğla, Mersin, Adana, Denizli illerinin takip ettiğini aktaran Uçak, “Nar üretimi Akdeniz ülkelerinde 5 bin yılı aşkın bir süredir yapılmakla birlikte 2000’li yıllarla birlikte büyük bir gelişim gösterdi. İhracatta üretimle uyumlu olarak arttı. 2010 yılında 59 milyon dolar olan nar ihracatımız 2023 yılı sonunda 131 milyon dolara yükseldi. 2024 yılında da 150 milyon doları aşmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin nar ihracatının orta vadede 250 milyon dolara ulaşacağına inanıyoruz” diye konuştu.



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 6 yıldır sürdürdükleri “Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz” isimli projeyle üretim bölgelerinden numuneler alarak analizler yaptırdıklarını hatırlatan Uçak şöyle devam etti: “Nar üreticimiz 6 yıllık süreçte çok bilinçlendi. Kaliteli ve sıfır kalıntılı üretim yapar hale geldi. Bu sayede nar ihracatımız her yıl artarak devam ediyor. Nar üretimimizde kaliteyi artırmak adına üreticilerimizle iş birliğimize önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz.”



Nar veriminin ve kalitesinin 2024 yılında çok iyi olduğunu ve rekoltede yüzde 20 artış olduğunu sözlerine ekleyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılının 10 aylık diliminde 61 ülkeye nar ihraç edildiği bilgisini verdi. 2024 yılının ocak - ekim döneminde Türkiye’nin nar ihraç ettiği ülkeler arasında Rusya Federasyonu 21 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, ikinci sıradaki Irak’a 20 milyon dolarlık nar ihraç ettik. Almanya, 14,5 milyon dolarlık Türk narı talep ederken, İngiltere’ye 7,5 milyon dolarlık, Ukrayna’ya 5,5 milyon dolarlık nar gönderdik.



Cennet meyvesi Nar her derde deva

Anadolu kültürleri de dahil olmak üzere pek çok kültürde nar; kadını, doğurganlığı ve bereketi simgeleyen bir sembol olarak da yer alıyor. Cennet meyvesi olarak adlandırılan Nar, antioksidan yönünden zengin ve C vitamini kaynağı bir meyve. Nar, öte yandan; kanseri önleyici hafızayı koruyucu, sindirim hastalıklarının gelişmesine engel olma, vücuttaki iltihaplanmayı azaltma, kalbi ve damarları koruma fonksiyonu da görüyor. Nar taze meyve olarak tüketildiği gibi, taze meyve suyu, konsantre meyve suyu, reçel, dondurma ve şekerleme için aroma, çay gibi ürünler, nar pekmezi, nar ekşisi, farmasötik ve tıbbi kullanımlar, boya ve dekorasyon amaçlı oldukça geniş kullanım alanlarına sahip.