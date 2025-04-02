Son yıllarda giderek azalan çoban sayısı, Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı köylerde büyük bir soruna dönüştü. Köylüler, hayvanlarını otlatacak kimseyi bulamayınca çareyi kendileri meraya çıkmakta buldu. Köyde bulunan 200 büyükbaş hayvan için ortak bir sistem kuran köylüler, her aile sahip olduğu hayvan sayısına göre nöbetleşe yaylıma çıkıyor.

Çoban Bulunmuyor, Köylüler Mecburen Hayvanlarını Kendileri Gütüyor

Çobanlık sırası gelen köy sakinlerinden Şinasi Ceylan, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

"Sığır güdüyoruz, ancak çoban bulunmuyor. Bu yüzden köylüler olarak bir sıra sistemi oluşturduk. 2 ineği olan 1 gün, 4 ineği olan 2 gün hayvanlarını otlatıyor. Toplamda 200 ineğimiz var ve çoban bulamadığımız için mecburen bu yönteme başvurduk. 60 bin TL maaş ödeyelim dedik, ancak yine de çalışmak isteyen kimse çıkmadı."

Kazancı Yüksek Ancak Çobanlık Mesleği Yok Olma Noktasında

Özellikle kırsal kesimde büyük ihtiyaç duyulan çobanlık mesleği, yüksek maaşlara rağmen giderek yok oluyor. Zorlu çalışma koşulları ve gençlerin kırsaldan kente göç etmesi, çoban bulunmasını giderek zorlaştırıyor. Köylüler, soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını ve çobanlık mesleğinin teşvik edilmesini talep ediyor.

Çoban krizi yalnızca Erzincan'da değil, Türkiye’nin birçok kırsal bölgesinde benzer şekilde yaşanıyor. Hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, bu durumun sektörü olumsuz etkileyebileceğini belirterek yetkililerden destek bekliyor.