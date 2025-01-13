Son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında İGA İstanbul Havalimanı adı kullanılarak, kayıp bagajların düşük fiyatlarla satışa çıkarıldığına yönelik paylaşımlar artış gösterdi. İGA yetkilileri, bu tür paylaşımların genellikle sahte internet sitelerine yönlendirme yaparak yolcuları dolandırmayı amaçladığını belirtti.

"Bu Tür Paylaşımlara İtibar Etmeyin"

Konuya ilişkin İGA’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son zamanlarda çeşitli sosyal medya hesaplarında, İGA İstanbul Havalimanı adı kullanılarak kayıp bagajların cüzi fiyatlarla satışa sunulduğuna dair yanıltıcı paylaşımlar yapılmaktadır. Bu tür içerikler, genellikle sahte internet sitelerine yönlendirme yaparak yolcularımızı dolandırmayı amaçlamaktadır. Güvenilir olmayan internet sitelerine giriş yapmaktan kaçınmanızı ve bu tür paylaşımlara itibar etmemenizi önemle hatırlatırız.”

Şüpheli Bağlantılara Karşı Uyarı

Açıklamada, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşların karşılaştıkları şüpheli reklam ve bağlantıları [email protected] adresine iletmeleri rica edildi. İGA, kayıp bagaj yönetiminin uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü ve bagaj satışının söz konusu olmadığını vurguladı.

Vatandaşlara, resmi ve güvenilir kaynaklar dışında yapılan bilgilendirmelere karşı dikkatli olmaları ve özel bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.