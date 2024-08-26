İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile Türkiye Paralimpik Komitesi arasında sponsorluk anlaşması imzaladı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuları uğurlama törenin ardından düzenlenen imza törenine Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve İGA üst düzey yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen katıldı. İmza törenin ardından Aksu, Bilgen'e milli takım forması hediye etti.



Milli takımda 11 İGA sporcusu var

İmza töreninde açıklama yapan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen, "İGA olarak kurulduğumuz günden bu yana erişilebilir havalimanı çalışmalarımızı hayata geçirmek üzere titizlikle faaliyet gösteriyoruz. Herkes için konforlu bir seyahat deneyimi hedefimiz için yalnızca kültürel farklılıklarda değil fiziksel, duygusal farklılıkları olan misafirlerimizi de planlamalarımızın odağına yerleştiriyoruz. 'İGA Yanımda' uygulamamız altında engelli otoparkı, yolcu indirme-bindirme alanları, çağrı telefonları, engelli öncelikli geçiş, özel yolcu hizmeti bekleme alanı, elektrikli sandalye şarj istasyonu, protez çıkarma odaları, kabartmalı yollar, ayçiçeği yaka kartı uygulamaları, ücretsiz misafir odalarımız, yetişkin alt değiştirme odası, yolcu yakınlarına ücretsiz elektrikli tekerlekli sandalye hizmeti gibi pek çok hizmeti yolcularımıza sunuyoruz. Paris'e uğurlayacağımız 11 İGA mensubu sporcumuzu da içeren kafilemize verdiğimiz desteklerin yanı sıra bugün Türkiye Paralimpik Komitesi ile imzalayacağımız iş birliği protokolü ile bu kültürü daha da geliştirme fırsatını elde ettiğimiz için büyük memnuniyet duyuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz. İş birliğinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.



"İGA hep yanımızda oldu"

Açıldığı günden bu yana İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın desteklerini hep aldıklarını ifade eden Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ise, "Bizim aramızda bir sözleşme olmamasına rağmen İGA ile bir sürü etkinlik yaptık. Yurt dışından gelen paralimpik heyetler, 'sizin ne güzel bir havalimanınız var' diye defalarca söylediler. Biz de göğsümüzü gere gere 'Türkiye'ye organizasyon verin, bizim uçaktan otelinize kadar sizi götürecek kusursuz bir havalimanımız var' dedim. Biz İGA ile çok güzel iş birlikleri yaptık. İGA kurulduğu günden bu yana 'engelsiz' bir havalimanı. Bizim sporcularımız da inşallah bundan sonra İGA'nın yolcu hizmetlerinin sunacağı imkanlarla daha rahat seyahat edecekler" şeklinde konuştu.