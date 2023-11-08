Dünyanın buluşma merkezi İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın önde gelen kargo şirketlerinin bölgesel kargo aktarma merkezi olma hedefiyle hava taşımacılık sektöründeki atılımlarıyla sektöre öncülük etmeye devam ediyor.

Avrupa ve Asya kıtalarına yayılmış stratejik konumuyla küresel kargo ve lojistik operasyonları için önemli bir geçiş merkezi olma konusunda doğal bir avantaja sahip İGA İstanbul Havalimanı, hava kargo süreçlerinin dijitalleşmesini ve tüm kargo paydaşlarının dijital ortamda buluşmalarını sağlayacak Türkiye’nin ilk Havalimanı ‘Kargo Paydaş Platformu’nun hayata geçirileceğini açıkladı.

Havalimanı ‘Kargo Paydaş Platformu (KPP) ile acenteler, havayolları, nakliyeciler, geçici depolar, yer hizmeti şirketleri, gümrük acenteleri gibi paydaşlarına, tek bir sistem üzerinden kargo ile ilgili tüm süreçlerin dijitalleştirilmesi imkânı sunulacak. Böylelikle tüm paydaşlar için kargo teslim sürelerinin kısaltılacak, işlemlerin hızlandırılacak, maliyetlerin azaltılacak ve kapasite kullanımları artırılarak tüm süreçlerde verimlilik yükseltilecek.

Havalimanı dijital kargo sistemleri alanında global bir lider olan Hindistan orijinli Kale Logistics Solutions tarafından tasarlanan ve dünyanın çeşitli havalimanlarında uygulanan Havalimanı KPP’nun uygulaması ve müşteri hizmetleri Türkiye için dijital bir lojistik modeli geliştiren TroyNet tarafından üstlenilecek.

İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "İstanbul kritik bir hava kargo bağlantı noktası ve bizler hava kargo ağımızı geliştirmekte ve genişletmekte kararlıyız. Havalimanı KPP’nun hayata geçirilmesi, müşterilerimize ve paydaşlarımıza sınıfının en iyi hizmetlerini sağlama konusunda önemli bir kilometre taşı. En son teknolojiye sahip kargo şehrimiz ve bunu destekleyen teknolojimiz ile dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olarak bu alanda da sektörde yerimizi almak istiyoruz. Kale Logistics Solutions ve TroyNet iş birliğiyle hayata geçirilecek bu sistem ile dijital ticareti teşvik etmek, iş yapmayı kolaylaştırmak ve kargonun mümkün olan en az maliyetle daha hızlı hareket etmesini sağlamak için dijital bir altyapı kuracağız.”

Kale Logistics Solutions Direktörü ve Kurucu Ortağı Vineet Malhotra şu ifadeleri kullandı: “İGA İstanbul Havalimanı ile kargo operasyonlarını teknolojik çeviklikle dönüştürecek bu stratejik girişimde ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kale, on yılı aşkın sektör bilgisini ve 100'den fazla hava kargo istasyonuyla çalışma tecrübesini birleştirerek havalimanlarının akıllı lojistik merkezlerine dönüşmesine yardımcı oluyor. Havalimanı KPP, İstanbul Havalimanı özelinde genelde ise İstanbul’un ve Türkiye’nin hava kargo hacmini, ithalat ve ihracat hacminin arttırılmasına dijital iş modelleri, kusursuz müşteri deneyimleri ve optimize edilmiş değer zincirleri yaratarak katkıda bulunacaktır."

TroyNet CEO’su ve Kurucu Ortağı Dr. Emre Serpen, “Ortağımız Kale ile birlikte iGA'nın bu heyecan verici projeyi uygulama kararından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Havalimanı KPP, tüm paydaşlara pozitif etki ederek, Türkiye'nin hava kargo ve lojistik sektörünün büyümesine katkı sağlayacak. Ortak çabalarımızın, sektörün daha da büyümesi için bir platform oluşturarak, teslim sürelerinin kısaltılması, verimlilik ve kapasite kullanımlarnın iyileştirilmesini sağlayacağını bekliyoruz" dedi.

Havalimanı KPP ile uçtan uca dijital dönüşüm aracılığıyla verimliliğin artırılması, prosedürlerin kolaylaştırılması ve Havalimanı kargo şehrindeki paydaşlar arasındaki iletişimin otomatikleştirilmesi hedefleniyor.