AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti'ye katılan İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ile TBMM'de bir araya gelerek ilçenin uzun yıllardır çözüm bekleyen içme suyu sorununu ve yeni yatırımları değerlendirdi. Tatar, içme suyu projesinin 2026 Yılı Yatırım Programı'na alındığını belirterek, proje çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının ardından yapım işinin 2027 Yılı Yatırım Programı'na alınması için girişimlerin sürdürüleceğini açıkladı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde yıllardır çözüm bekleyen içme suyu sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşturulması için yeni bir süreç başlatıldı. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılarak AK Parti saflarına katılan İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşmede İdil'in öncelikli sorunları, ilçeye kazandırılması planlanan yatırımlar ve hayata geçirilecek projeler ele alındı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Arslan Tatar, İdil'in en önemli sorunlarının başında gelen içme suyu meselesinin çözümü konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

'İçme suyu sorununu çözüme kavuşturmakta kararlıyız'

İçme suyu projesinin daha önce 2026 Yılı Yatırım Programı'na aldırıldığını hatırlatan Tatar, proje çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının ardından yapım aşamasının 2027 Yılı Yatırım Programı'na alınması için gerekli girişimlerin sürdürüleceğini belirtti. Tatar, 'İdil'imizin uzun yıllardır çözüm bekleyen en önemli sorunlarının başında gelen içme suyu meselesini çözüme kavuşturmakta kararlıyız. İçme suyu projesinin çalışmalarını daha önce 2026 Yılı Yatırım Programı'na aldırmıştık. Proje çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının ardından, yapım işinin 2027 Yılı Yatırım Programı'na alınması için gerekli girişimleri kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

İdil'in su ihtiyacına 4 yeni sondaj

İlçenin su ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların yalnızca ana projeyle sınırlı kalmayacağını belirten Tatar, İdil merkezine katkı sağlayacak 4 adet sondaj kuyusunun açılması için de çalışma başlatıldığını açıkladı. Tatar ayrıca, ilçedeki önemli projeler arasında yer alan Aşağı Mahalle Dere Islahı ve Peyzaj Projesi için gerekli ihale izinlerine yönelik çalışmaların da başladığını duyurdu.

Kayır'ın AK Parti'ye katılımının ardından ilk mesaj

TBMM'deki buluşmada, AK Parti ailesine katılan İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır da yer aldı. Tatar, Kayır'ın yanı sıra AK Parti İdil İlçe Başkanı Ali Genç ve İdil Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Şimşek'i Gazi Meclis'te ağırladıklarını belirterek, İdil'in geleceğine ilişkin projeleri değerlendirdiklerini söyledi. Tatar, 'AK Parti ailemize yeni katılan İdil Belediye Başkanımız Türkan Kayır'ı, AK Parti İdil İlçe Başkanımız Ali Genç'i ve İdil Belediye Başkan Yardımcımız Ekrem Şimşek'i Gazi Meclisimizde ağırlayarak İdil'imizin geleceğini ve hayata geçireceğimiz projeleri değerlendirdik' dedi.

'İdil'imize eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz'

İdil'in temel altyapı sorunlarının çözümünün yanı sıra yeni yatırımlarla ilçenin gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Tatar, 'İdil'imize eser ve hizmet kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

İdil'de içme suyu sorununa ilişkin sürecin 2026'da proje çalışmalarıyla ilerletilmesi, yapım aşamasının ise 2027 yatırım programına taşınması hedeflenirken, 4 yeni sondaj kuyusu ile Aşağı Mahalle Dere Islahı ve Peyzaj Projesi de ilçenin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.