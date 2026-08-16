İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da oynanacak Amedspor-Erzurumspor maçını izleyecek. 'İnanıyorum ki bu süreci iyi yönetebilirsek, bu maç burada güzel başlar, bundan sonra da devam ederse terörsüz Türkiye sürecine mutlaka olumlu yönde katkı sunacağına inanıyoruz' diyen Bakan Çiftçi, 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik operasyona ilişkin de, 'AK Parti iktidarları zamanında, döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakâr kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Burada örgüt üst yönetimine yapılan bir operasyon var dedi. Bakan Bak da Diyarbakır için yeni yatırım müjdesi vererek, 'İlçelerimize yarı olimpik yüzme havuzları, olimpik yüzme havuzları, spor salonları ve yine konuştuk ilimizin çeşitli bölgelerine halı sahalar, gençlik merkezleri yapıyoruz. Onlarla ilgili de görüşmelerimizi yaptık, yeni tesisler yapacağız' diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, beraberindeki vekillerle AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşun Bakan Çiftçi, son dönemde Türkiye'nin artık terörsüz Türkiye sürecine girdiğini, geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bununla ilgili kanunun rekor bir oyla geçtiğini hatırlattı. Artık yeni bir aşamada olunduğunu belirten Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak süreci 'tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme' şeklinde dört kelimeyle özetlediklerini ifade etti. Bakan Çiftçi, 'Artık yeni bir boyuta geçtik. İçişleri Bakanlığı olarak inşallah bu süreçte, bundan sonraki süreçte, terörsüz Türkiye dönemine güçlü bir destek vereceğiz. Bununla ilgili süreci dikkatle izliyoruz. Akamete uğramaması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Burada bulunmamızın bir sebebi, bugün malum Amedspor-Erzurumspor maçı var. İnşallah 21.30'da güzel bir maç olacak. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olacak. Bunu temin etmek için, buna şahitlik etmek üzere bugün sizlerle beraberiz. İnanıyorum ki bu süreci iyi yönetebilirsek, bu maç burada güzel başlar, bundan sonra da devam ederse terörsüz Türkiye sürecine mutlaka olumlu yönde katkı sunacağına inanıyoruz' dedi.

'Süreç sadece siyasilerin yönetmesi gereken bir süreç değil. Burada spor kulüplerine de görev düşüyor. Sivil toplum örgütlerine de görev düşüyor. Üniversitelere de görev düşüyor. Vatandaşlarımıza da görev düşüyor' diyen Çiftçi, 'İnşallah tarihi bir dönemece girdik. 50 yıllık prangalardan kurtulacağız ve Türkiye bir seviyeyi, bir eşiği daha atlamış olacak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Onun için hepimizin bu konuda elinden geleni yapmasında devlet, millet açısından fayda var' diye konuştu.

'Maçın güzel bir şekilde neticelenmesini, terörsüz Türkiye sürecine olumlu katkılar sunmasını niyaz ediyorum'

'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik operasyona da değinen Bakan Çiftçi, konuşmasını şöyle tamamladı:

'AK Parti iktidarları zamanında, döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakâr kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Burada örgüt üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Alihan Kuriş, 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım örnek veriyorum mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz ByLock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Blopper diye bir uygulama var. Üst kademe üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakârlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok. Burada örgütün mali kaynaklarına, finansman kaynaklarına yönelik olarak yapılan bir operasyon var. Bunu da bu vesileyle sizlerle paylaşmış olayım. Bugün maçın da inşallah güzel bir şekilde neticelenmesini, terörsüz Türkiye sürecine olumlu katkılar sunmasını niyaz ediyorum. Diyarbakır'da olmaktan dolayı da son derece bahtiyar olduğumu ifade ediyorum.'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor tesisleri, yüzme havuzları, kapalı spor salonları ve pek çok tesisi hizmete kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Özellikle gençlerin başta uyuşturucu, dijital bağımlılık, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması için ciddi spor tesisi yatırımı yaptıklarını belirten Bakan Bak, 'Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spor kültürünü çok iyi bilmesi, eski bir sporcu olması, gençlere verdiği değer, gençlerin kültürlerine verdiği değer başta olmak üzere pek çok yatırımları gerçekleştiriyoruz. Türkiye gerçekten bir spor tesisi devrimi yaşıyor. Burada da yaşadığımız süreçlerde yine önemli husus biz gençlere, ailelere şunu söylüyoruz; çocuklarınızı spor tesislerine getirin, kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar, spor öğrensinler, sosyalleşsinler, özgüvenleri artsın' dedi.

'Sporun bu süreçte çok çok büyük etkisi var'

Amedspor ile Erzurumspor arasında Süper Lig'in müsabakası olduğuna değinen Bakan Bak, 'Bakanımız ve Futbol Federasyonu Başkanı bu maçı beraber izleyeceğiz. Biz sporun birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz. Sporun kitleleri birleştirdiğine, sporun ortak değerlere destek verdiğine, sporun tribünlerde çok heyecanlı, coşkulu olduğuna. Biz millet olarak milli takımlarımızın başarılarından büyük gurur duyuyoruz. Dolayısıyla sporun bu birleştirici gücünü hep birlikte yaşamamız lazım. Herkese görev düşüyor. Önemli olan ülkemizin birlik beraberliğine hizmet etmesi. Biz tabii bu sporu etkin bir şekilde kullanıyoruz. Sporun bu süreçte çok çok büyük etkisi var. Kitleleri hareketlendirmesi var. Dolayısıyla özellikle de yine birkaç müjdeyi de burada söyleyelim. Biz valimizle ve milletvekillerimizle görüşüyoruz. İlçelerimize yarı olimpik yüzme havuzları, olimpik yüzme havuzları, spor salonları ve yine konuştuk ilimizin çeşitli bölgelerine halı sahalar, gençlik merkezleri yapıyoruz. Onlarla ilgili de görüşmelerimizi yaptık, yeni tesisler yapacağız' ifadelerini kullandı.