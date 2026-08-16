MHP Yalova İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş konuşma gerçekleştirdi.

MHP Yalova İl Başkanlığı Olağan Kongresi, Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Davut Haskırış katıldı. Kongrede konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2016-2017 yıllarında gerçekleştirilen Anayasa değişikliği referandumunu hatırlatan Karakaya, o dönemde 'rejim değişiyor' şeklinde eleştiriler yapıldığını belirterek, 'O Anayasa değişikliği gerçekleşti. Kaç yıl oldu? 10 yıl oldu. Hani rejim değişiyordu? Meclis toplanamıyordu. Bunları geçelim. Arkadaşlar cumhur lazım, sahip çıkmamız lazım' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 15 Temmuz sonrasındaki süreçte geçilmemiş olması halinde bugün 'Terörsüz Türkiye' girişiminin konuşulamayacağını savunan Karakaya, sürecin en önemli aktörlerinin güvenlik güçleri, şehitler ve gaziler olduğunu söyledi. Karakaya, 'Terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak bunun baş mimarı güvenlik güçlerimizdir, şehitlerimizdir, gazilerimizdir. Onlar bu süreci bizim dikte edeceğimiz noktaya getirdiler. Allah hepsinden razı olsun. Hepsini rahmetle, minnetle bir kez daha anıyoruz' diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği açısından önemine vurgu yaptı. AK Parti'nin millet tarafından kurulduğunu ifade eden Büyükgümüş, 'Her zaman partimizle ilgili şunu ifade ediyoruz. AK Partimizi millet kurmuş, biz tabelasını asmışızdır. Aynı şekilde Cumhur İttifakı'nın da kararını, iradesini 15 Temmuz gecesi Türk milleti vermiştir' dedi.

15 Temmuz gecesinde Türk milletinin FETÖ'ye karşı ortaya koyduğu mücadeleye değinen Büyükgümüş, kendilerine düşen görevin bu iradenin gereğini yerine getirmek olduğunu söyledi. Büyükgümüş, Cumhur İttifakı'nın Karabağ ve Ayasofya konusunda elde edilen kazanımlarda da rol oynadığını belirterek, 'Biz çok iyi biliyoruz ki bugün Cumhur İttifakı sayesinde Karabağ'ın semalarında minarelerinden Allahu Ekber çok iyi biliyoruz ki Cumhur İttifakı sayesinde Ayasofya yeniden ibadete açılmış, beş vakit Ayasofya'nın minarelerinden Allahu Ekber nidaları yükselmektedir' diye konuştu.

Siyasetin günlük meselelerinin ötesinde uzun vadeli bir istikametle hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Büyükgümüş, Cumhur İttifakı'nın en stratejik başarısının Türk milletinin birlik ve beraberliğini korumak olduğunu savundu.

Büyükgümüş, 'Milletimizi bölmek, aramıza duvarlar örmek isteyenlere karşı Türk milleti çok büyük bir feraset göstermiştir. Malazgirt ruhu diyerek ifade ettiğimiz bu başarı Cumhur İttifakı'nın yaptığı bütün faaliyetlerin çok ötesinde bir çatı niteliğidir' dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerine de değinen Büyükgümüş, 'Allah'a şükürler olsun bugün milli savunma sanayini kurmuş, başarmış, tüm dünyaya örnek işler başaran bir kabiliyete sahibiz. Bu Cumhur İttifakı sayesinde' ifadelerini kullandı.

Kongre sonucunda mevcut İl Başkanı Mustafa Deviren güven tazeleyerek yeniden MHP Yalova İl Başkanı oldu.