Karabük'ün Eflani ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği binasında çalışmaların sonuna yaklaşıldı.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Kirman ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, yapımı devam eden hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Heyete incelemeler sırasında AK Parti Eflani İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy ve ilçe yönetimi eşlik etti.

Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapımı sürdürülen projeyi gezen heyet, çalışmaların son durumu hakkında yüklenici firma temsilcileri ve yetkililerden bilgi aldı. Kaba inşaatı tamamlanan binada diğer imalatların ise devam ettiği belirtildi.

İncelemelerde binanın teknik ve fiziki özellikleri, devam eden imalatlar, iş programı ve tamamlanma takvimi değerlendirildi.

Çalışmalar yakından takip ediliyor

Heyet tarafından, projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak yeni hizmet binasının en kısa sürede vatandaşların kullanımına sunulması için çalışmaların yakından takip edildiği ifade edildi.

Eflani'nin kamu hizmetleri altyapısını güçlendirecek projenin ihalesi 1 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilirken, yapım çalışmalarına 24 Temmuz 2025 tarihinde başlandı.

Kısa sürede önemli ilerleme kaydedilen projede kaba inşaat tamamlanırken, binanın kalan bölümlerindeki çalışmaların da planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması hedefleniyor.

Yeni Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği binasının hizmete girmesiyle Eflani'de kamu hizmetlerinin daha modern ve uygun fiziki şartlarda sunulması amaçlanıyor.

İncelemelerin ardından heyet, sahada görev yapan personele ve yüklenici firma çalışanlarına kolaylıklar dileyerek projenin Eflani'ye ve ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.