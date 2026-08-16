Quick Sigorta Halka Arzında Son Gün: 3,7 Milyar TL’lik Arz İçin Talepler Bugün Sona Eriyor

Tekfen Holding'de Devir Teslim: Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Yalçıntaş Oldu!

Barem Ambalaj’da yeni gelişme: BARMA tüm BIST endekslerinden çıkarılıyor

Audi tarihinin en büyük SUV modeli Q9, markanın yeni amiral gemisi oluyor

Bewen Enerji, 3,8 milyar TL'lik Halka Arz ile Sermaye Piyasalarına Adım Atıyor

Bunlar da ilginizi çekebilir

Alihan Kuriş dosyasında çarpıcı MASAK raporu: 191 taşınmaz ve milyarlarca liralık para trafiği

Kongre sürecinin ardından Rize genelinde ilçe başkanlıklarına; Ardeşen'de Mete Aytemiz, Çamlıhemşin'de Vedat Ali Kesici, Çayeli'nde Ahmet Aliağaoğlu, Derepazarı'nda Dursun Albayrak, Fındıklı'da Erdinç Osmanoğlu, Güneysu'da Yücel Karali, Hemşin'de Eren Mataracı, İkizdere'de Oktay Aksu, İyidere'de Yunus Kapıcıoğlu, Kalkandere'de Veysel Gökyıldız ve Pazar'da Bora Haberal seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize teşkilatlarında kongre ve yetkilendirme maratonu, Güneysu ve Merkez İlçe Başkanlığı kongreleri ile tamamlandı. Partnin Rize genelindeki son kongresi İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gerçekleşen 15. Olağan Genel Kurulda mevcut Başkan Seçkin Memişoğlu yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ili genelinde tüm ilçelerde kongreleri gerçekleşen Merkez İlçe Başkanlığı kongresi ile tamamlandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.