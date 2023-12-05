İçdaş Filo Yöneticisi Ayhan Yavuz yeni araçlarını Doğuş Otomotiv Gebze Scania Müdürü Mehmet Fatih Yurtçu ve Satış Yetkilisi Emrecan Dişli’den teslim aldı.

İçdaş Filo Yöneticisi Ayhan Yavuz yeni araçlarını teslim alırken yaptığı açıklamada “Enerji verimliliği, çevre duyarlılığı, teknoloji kullanımı, çalışanların üretkenliğe katılımı ile İÇDAŞ; dünya çelik sektöründe ortaya koyduğu rekabet gücüyle ülkemizin adını saygın bir noktaya getirmenin haklı gururunu paylaşmaktadır. Bugün filomuza dahil ettiğimiz bu yeni Scania araçlarımız ile rekabet gücümüzü daha da arttırmak istiyoruz” dedi.

İçdaş bünyesinde görev yapan sürücüler ayrıca Scania’nın sunduğu ekonomik ve güvenli sürüş eğitimine de katıldılar.