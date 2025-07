İstif makinalarından otomasyon çözümlerine, raf sistemlerinden robotik teknolojilere kadar yeni nesil depo ve iç lojistik sistemlerine dair tüm yenilikler bu fuarda sergilenecek. Türkiye iç lojistik sektörünün sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı dönüşümüne rehberlik edecek HOW – Hub of Warehouse, 2024 yılında 150 milyar dolarlık rakamsal büyüklüğe ulaşan ve 2025 yılında yaklaşık yüzde 3-4’lük büyüme bekleyen Türkiye Lojistik sektörünün daha da büyümesinin itici gücü olacak.

Türkiye'de iç lojistik ve depo sistemleri alanında düzenlenen ilk kapsamlı organizasyon olan HOW – Hub of Warehouse, 18-20 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını açacak. Deutsche Messe AG’nin Türkiye ofisi Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. organizasyonunda, İSDER iş birliğiyle ve AKDER, DEPODER, ENOSAD, LODER, TEDAR, CILT Türkiye, UTİKAD ve WiLAT destekleriyle Stokport’un çözüm ortaklığıyla düzenlenen fuar; malzeme taşıma teknolojileri, depolama ve raf sistemleri, paketleme çözümleri, yazılım ve otomasyon sistemleri, depo çözümleri, robot teknolojileri, AGV ve AMR gibi birçok alanda en yeni teknolojileri sektör profesyonelleriyle buluşturacak. 2024 itibarıyla 150 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan ve 2025 yılında yüzde 3-4 oranında büyüme bekleyen Türk lojistik sektörünün bu yıl için odağına aldığı dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konuları, fuarın da temel gündemini oluşturacak. Lojistik Derneği (LODER) öncülüğünde fuarda yerini alacak sektör firmaları, depolama ve iç lojistikteki teknolojik yenilikleri fuarda takip etme fırsatı yakalayacak. HOW – Hub of Warehouse lojistik sektörü için yalnızca bir fuar değil aynı zamanda geleceğe odaklanmak için stratejik bir buluşma noktası sunacak.

“HOW güçlü bir platform sunuyor”

Lojistik sektörü üzerine değerlendirmelerde bulunan LODER (Lojistik Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, “2024 yılında sanayi ve ticaret sektörlerinde yaşanan durgunluk, lojistik sektörünü de doğrudan etkiledi. Artan belirsizlikler, krizler ve düşen alım gücü nedeniyle sektör, düşük kârlılık oranlarıyla ve temkinli yatırımlarla ilerlemek zorunda kaldı. 2025 yılı ise tüm şirketler için maliyetleri düşürme yılı olarak öne çıkıyor. Ancak e-ticaretin yükselişi ve ihracattaki artış, sektörün yüzde 3-4 oranında büyümesini destekleyebilir. Türkiye, konumu itibarıyla büyük bir potansiyele sahip; önemli olan bu avantajı lojistik hizmet kalitesi ve sürdürülebilir çözümlerle destekleyebilmek.” dedi. Türkiye’nin iç lojistik ve depo sistemlerinde yeni nesil buluşma noktası HOW-Hub of Warehouse fuarının sektöre sunduğu katkının oldukça önemli olduğunun altını çizen Tanyaş, “Depolama, lojistik faaliyetlerin temel bileşenlerinden biri ve en az taşımacılık kadar stratejik bir öneme sahip. Bu nedenle, depolarda verimliliği artırmak, güvenliği sağlamak ve sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamak her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. HOW-Hub of Warehouse Fuarı, sektörümüze bu alandaki teknolojik yenilikleri deneyimleyebileceğimiz, kaliteli hizmet sağlayıcılarını tanıyabileceğimiz güçlü bir platform sunacak. LODER olarak bu önemli organizasyona seminer, panel ve yarışma gibi etkinliklerle katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Sektörlerin güçlü bir şekilde temsil edilmesi önem taşıyor

İç lojistik sektörünün tüm bileşenleri ile fuara katılmasının yanı sıra sunacağı katkının da oldukça önemli olduğunu belirten HOW-Hub of Warehouse Fuarı Proje Yöneticisi Sena Mengül, “HOW-Hub of Warehouse Fuarı’nı tasarlarken yalnızca bir ticaret alanı değil, sektörün dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağında dönüşümüne rehberlik edecek bir buluşma noktası yaratmayı hedefledik. İstif makinalarından geleneksel ve otomatik raf sistemlerine, akıllı depolamada otomasyon çözümlerinden yazılım ve robotik teknolojilere kadar geniş bir yelpazede en yeni teknolojilerin sergileneceği bu platform, sektörün geleceğine ışık tutacak. Bu noktada fuara katılacak her sektör bizim için önemli. Günümüzde lojistik, artık sadece taşımacılık değil; depolama, paketleme, veri yönetimi ve otomasyon gibi çok daha geniş bir entegre yapıyı kapsıyor. Bu nedenle iç lojistik sektörünün fuarda güçlü bir şekilde temsil edilmesi, hem ülkemizin rekabetçiliği hem de sektörün teknolojiye adaptasyonu açısından büyük önem taşıyor. HOW-Hub of Warehouse Fuarı, bu dönüşümün nabzını tutma noktasında önemli bir yapı sunuyor” dedi.