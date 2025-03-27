Kahve Keyfine Tatlı Dokunuş

Beltur'un yeni kampanyalarından ilki, kahve ve tatlı severleri mutlu edecek bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, bir dilim pasta satın alan misafirler, filtre kahveden espressoya, latte’den cappuccino’ya kadar diledikleri kahveyi ücretsiz olarak alabiliyor. Kahve ve tatlının eşsiz uyumunu sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat!

İkinci Kahvede Yüzde 50 İndirim

Kahve severler için sunulan ikinci kampanya ise dostlarla keyifli anlar yaşamak isteyenlere hitap ediyor. Kampanya kapsamında, bir kahve alan misafirler, ikinci kahveyi yüzde 50 indirimle alabiliyor. Böylece kahve severler, sevdikleriyle birlikte keyifli sohbetler eşliğinde kahve deneyimlerini daha ekonomik hale getirebilecek.

30 Nisan’a Kadar Devam Edecek

Her iki kampanya da İstanbul'un 24 farklı ilçesinde bulunan Beltur şubelerinde geçerli olacak ve 30 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Kahve tutkunları, şehrin dört bir yanındaki Beltur şubelerinde mis gibi kahve kokuları eşliğinde bu avantajlı kampanyalardan faydalanabilecek.

Beltur’un sunduğu bu cazip kampanyalar, kahve severler için hem ekonomik hem de lezzetli bir deneyim sunarken, İstanbul’daki kahve kültürüne de yeni bir soluk getiriyor. Kahve tutkunları için bu fırsatlar kaçmaz!