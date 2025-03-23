İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltın alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

"Kent Uzlaşısı" Soruşturmasında Adli Kontrol Kararı

Bunun yanı sıra, Ekrem İmamoğlu’nun “kent uzlaşısı” adıyla yürütülen başka bir soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. "Kent uzlaşısı" soruşturması, İBB'nin kent planlaması ve şehre yönelik yaptığı projelerin yönetimiyle ilgili bir dizi suçlamayı içeriyor. Bu kapsamda İmamoğlu’nun dışında diğer isimler hakkında da soruşturma devam ediyor.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, özellikle siyasi arenada büyük yankı uyandıran bu gelişmelerin, İstanbul'da ve Türkiye genelindeki siyasi atmosferi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçimde yarışan İmamoğlu'nun durumu, partisi ve kamuoyunun tepkileriyle de gündeme geldi.