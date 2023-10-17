Anadolu Erciyes Holding bünyesinde bulunan 4 ayrı marka ile Katar'ın en prestijli alışveriş merkezi Vendome Place Mall'da mağazalar açıldı. Bu özel açılışa Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ve Sayın Ticaret Bakanı Profesör Dr. Ömer Bolat da katıldı.

Yaklaşık 4 milyon Katar Riyali değerinde bir yatırımın hayata geçirildiği bu projenin Türkiye'nin dört ayrı sektördeki ihracatına ve istihdamına olumlu katkılarda bulunması hedefleniyor. Bu yatırımın Türkiye'nin uluslararası alandaki bilinirliğine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Ev tekstili markası Doqu Home, yurtdışında bir yatırım gerçekleştirdi.

Katar’ın en büyük alışveriş merkezi olan Place Vendome Mall’daki mağazanın açılışına Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyük Elçisi Dr. Mustafa Göksu, iş dünyasının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, yeni mağaza toplam 420 metrekare kapalı ve 200 metrekare açık alana sahip.

Mağazada ev tekstili ürünlerinin yanı sıra, grup markalarından olan İstikbal Yatak ve Gümüşsuyu Halı ürünleri de yer alıyor.

Bildiğiniz üzere 2018den bu yana Ana işimiz olan Catering sektöründe körfez ülkelerinin en önemlisi olan Katarda yaklaşık 2000 çalışanımız, günlük 140 bin yemek üretim kapasitemiz ile Katarlı ortaklarımız ile devam etmektedir.

Hüseyin Bozdağ yatırımla ilgili şunları söyledi:

İhtiyacını gördüğümüz yeni bir sektörde yine 2Ekim 2023te Sayın Ticaret Bakanımız Profesör Dr. Ömer Bolat beyin ve Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçimiz Dr. Mustafa Göksu beyin Katılımıyla Türkiye'den yerli ve milli markamız olan Anadolu Erciyes Holdingin Bünyesinde bulunan 4 Ayrı markayla Katarın en lüks Alışveriş Merkezinde Vendome Place Mallda 1) Doqu Home tekstil (Ev tekstili) 2) İstikbal (Mobilya sektöründe) 3) Bellona (Mobilya sektöründe) 4) Gümüşsuyu (Halı sektöründe) olmak üzere Hamad & Huseyin Trading company olarak Doqu Home Mağazamızın açılışını sizlerle paylaşmaktan Gurur duyarım.



Yaklaşık 4 milyon Katar riyali tutarında yatırımımızın ülkemizin 4 ayrı sektörde ihracatının ve istihdamının artmasına katkı sağlamasını düşünüyoruz.

Gelecekte örnek olarak oluşturduğumuz bu modeli yine Körfez ülkelerinden başta Suudi Arabistan olmak üzere Dubai, Abu Dabi, Şarikah, Umman, Kuveyt, Ürdün'de hedeflemekteyiz.

Ülkemizin ihracatının artması ve Türkiyemizin bilinirliğinin artması için mücadelemizi eksiksiz yerine getirmek için çalışıyoruz.

Bu önemli yatırımın, ilerleyen dönemlerde Suudi Arabistan, Dubai, Abu Dabi, Şarika, Umman, Kuveyt, Ürdün gibi Körfez ülkelerine de örnek olması ve Türkiye'nin ihracatını artırma hedefiyle gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Türkiye'nin ihracatının artması ve ülkenin tanınırlığının uluslararası alanda yükselmesi amacıyla projelere hız verilmiş durumda. Bu tür yatırımlar, Türk iş dünyasının uluslararası alandaki rekabet gücünün artmasına da önemli katkı sağlıyor.