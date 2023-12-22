Ordu'da yaklaşık 45 yıldır tamircilikle uğraşan ve sanayi sitesinde dükkanı bulunan Turgut Karapestil, askeriyede kullanılan arazi tipi araçları ihale yoluyla satın alarak restore ediyor. Birçoğu tamamen kullanılmaz ve hurda olan araçları Makine Kimya Enstitüsünden (MKE) temin ettiğini aktaran Karapestil, 5-6 ay zaman içerisinde tamamlanan bir cipin fiyatının 1 milyon TL’ye kadar ulaşabildiğini belirtiyor.



“Hurda olarak satın alıyoruz”

Turgut Karapestil, hurda olarak satın aldıkları araçların belirli aşamalardan geçtiğini belirterek, “Önceden MKE’den ihale usulü alıyorduk ancak şuanda orada bitti, şu anda yeniden askeri ihalelere giriyoruz. Oradan temin ettiğimiz cipleri onararak yeniden piyasaya kazandırmaya çalışıyoruz. Bunlar ömrünü tamamlamış oluyor, hurda olarak satın alıyoruz. Kaporta, boya, motor ve alt bakıma ihtiyacı oluyor. Bunları tamamlayıp hazır hale getiriyoruz” diye konuştu.



“Bu araçlar arazi için tercih ediliyor”

Araziye uygun olduğu için tercih edilen bu araçları müşterilerin zevk ve bütçesine göre yaptıklarını belirten Karapestil, “Müşterilerimizin zevkine göre aksesuarlı olarak yapıyoruz. Bu araçlarda makas yerine yaylı sistem olduğu için off-road aracı olarak da çok tercih ediliyor. Arazi yapısını da uygun araçlar olduğu için tercih ediliyor” ifadelerine yer verdi.



“Fiyatı 1 milyon TL’ye kadar ulaşıyor”

Yapımı tamamlanmış bir aracın fiyatının 300-400 bin TL’den başlayıp 1 milyon TL’ye kadar ulaştığını ifade eden Turgut Karapestil, “Parça fiyatları da biraz yükseldi. Araba belki 300 bin lira ama üzerine 600 bin liralık parça eklenebiliyor. Bir aracın yapılması 5-6 ay kadar sürüyor” şeklinde konuştu.