Türkiye’nin köklü lojistik şirketlerinden Horoz Lojistik, dijitalleşme ve global ticaretin geleceğine yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Şirket, Tradeport Teknolojik Yazılım Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerini satın aldı.

11.07.2025, İstanbul- Horoz Lojistik, dijitalleşme ve küresel ticaretin geleceğine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Şirket, Yönetim Kurulu’nun 03.07.2025 tarihli kararı doğrultusunda, Tradeport Teknolojik Yazılım Ticaret A.Ş.’nin tüm hisselerini 96.900.000 TL bedelle satın aldı. 04.07.2025 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesi ile işlem resmiyet kazandı.

Markası e-Tradeport olan firma; eBay, Amazon, Etsy gibi global pazaryerlerine entegrasyon hizmetleri, dijital ihracat altyapısı ve yazılım çözümleri sunarak Türkiye’nin e-ihracat potansiyeline katkı sağlayan yenilikçi bir teknoloji şirketi konumunda. Bu satın almayla birlikte Horoz Lojistik, e-ihracat alanındaki kabiliyetlerini güçlü bir dijital altyapıyla pekiştirerek lojistikten pazaryeri entegrasyonuna uzanan uçtan uca çözümler sunmaya başladı.

“Bu bir satın alma değil, dijital lojistik vizyonumuzun somut bir adımıdır”

Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “E-ihracat, Türkiye’nin küresel ticaretteki rekabet gücünü artırmasında kilit bir rol üstleniyor. e-Tradeport’un sunduğu dijital çözümleri, Horoz Lojistik’in güçlü lojistik altyapısıyla birleştirerek, firmaların dünya pazarlarına daha kolay ve hızlı erişimini mümkün kılacağız. Bu satın alma, sadece bir birleşme değil; aynı zamanda dijital lojistik vizyonumuzun somut bir adımıdır.”

e-Tradeport’un yazılım çözümleri, e-ihracatın operasyonel verimliliğini artırma konusunda büyük bir avantaj sunuyor diyen Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı- Yurtdışı Lojistik Gürkan Gürbüz ise, “Bu stratejik yatırım sayesinde, lojistik süreçlerimizi dijital altyapıyla entegre ederek müşterilerimize yurtdışı pazarlarda uçtan uca bir hizmet zinciri sunuyoruz. Bu adım, global büyüme hedeflerimizle tam uyum içinde atılmış önemli bir adımdır.” Değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Süreç Tek Çatı Altında

Horoz Lojistik Dış Ticaret Grup Başkanı Erkan Yozkat ise şu sözlerle süreci değerlendirdi: ““Horoz Lojistik’in e-ihracat alanındaki operasyonel gücünü, Tradeport’un gelişmiş teknolojik altyapısıyla birleştirerek; ürün entegrasyonundan sipariş yönetimine, lojistik operasyonlardan son teslimata kadar tüm e-ihracat aşamalarını tek çatı altında toplayacağız. Bu sayede firmaların uluslararası pazarlarda daha rekabetçi, daha hızlı ve daha verimli hareket etmelerine olanak tanıyacağız. Türkiye’nin e-ihracat kapasitesini artırmak ve KOBİ’lerden büyük üreticilere kadar tüm paydaşlara sürdürülebilir büyüme imkanı sunmayı hedefliyoruz.”

Horoz Lojistik, dijitalleşme ve teknoloji odaklı yatırımlarını kararlılıkla sürdürerek, Türkiye'nin küresel ticaretteki gücünü artırmaya yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor.