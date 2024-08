İstanbul, 14 Ağustos 2024 – Türkiye’nin köklü lojistik firmalarından Horoz Lojistik, Tekirdağ-Çerkezköy Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yeni bir entegre lojistik deposunu faaliyete geçirdi. 46.500 m² zemin yerleşim alanı üzerinde bütünleşik kullanıma uygun 4 holden oluşan modüler yapısı ile her türlü lojistik talebi karşılayacak şekilde tasarlanan bu tesis; fulfillment hizmetleri yüksek teknoloji ile sunan e-Depoculuk, konvansiyonel depoculuk, e-ticaret lojistiği ve katma değerli hizmetlerin sunulduğu Horoz Lojistik’in Türkiye’deki en kapsamlı all in one deposu olarak konumlanıyor.

2023 yılı sonunda 10.624 m² olarak faaliyete geçirilen ilk modülü, 2024 yılı Mayıs ayında ikinci modülün eklenmesi ile 11.730 m² daha büyütüldü. Ağustos 2024 itibarıyla üçüncü ve dördüncü modüllerinde devreye alınmasıyla toplam depolama alanı 46.500 m²’ye ulaştı. Bu büyüme, Horoz Lojistik’in Türkiye’deki entegre lojistik hizmetlerini daha da güçlendirdi.

Tam Otomasyon ve Yapay Zekâ ile Güçlendirilmiş Lojistik

Horoz Lojistik’in yüksek teknoloji ve otomasyona yaptığı yatırımları artırarak, e-depo operasyonlarını en üst seviyeye taşıma hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği Çerkezköy Entegre Lojistik Tesisi, tam otomasyonlu ve yapay zekâ destekli sistemlerle donatıldı. Anneler günü, sevgililer günü, Black Friday, Back-to-School gibi yoğun sipariş dönemlerinde konvansiyonel depolara oranla çok daha hızlı ve etkili bir şekilde operasyon yönetimi sağlıyor.

Birol Zengin: “Türkiye’de Lojistik ve Teknolojiyi Buluşturuyoruz”

Yurtiçi Lojistik Grup Başkanı Birol Zengin, bu yeni yatırım hakkında şunları söyledi: “Perakendenin Omnichannel pazarlama stratejilerini destekleyecek altyapıların kurulduğu çok yönlü hizmeti, çoklu sipariş desteği ile güçlendirip firmaların maliyet ve stok optimizasyonu yapmasına destek olmak lojistik hizmet sağlayıcıların misyonlarından biri haline geliyor. Perakendenin güçlü markalarının B2B, B2C ve E-Ticaret kanallarında etkin stok yönetimi, hızlı ve doğru sipariş akışı, yüksek kalitede müşteri deneyimini Horoz Lojistik’ten alabileceği bir yapıyı daha güçlü teknolojiler ile bu tesiste sunmayı hedefliyoruz. Sektör ayrımını minimize eden, etkin pazaryeri operasyonları sunan, ölçek bağımsız hizmet alan tüm firmaların maliyetlerden iştiraki oranında pay alacağı ama hizmet kalitesinin üst düzey standartlarda oluştuğu bir operasyon sunmak Horoz Lojistik’in öncelikli hedeflerinden biri olacak. Bu bağlamda Tekirdağ-Çerkezköy Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiğimiz Çerkezköy Entegre Lojistik Tesisi, Horoz Lojistik’in Türkiye’deki lojistik operasyonlarını daha da güçlendirecek. Tam otomasyonlu ve yapay zekâ destekli bu yeni depomuz, hem müşterilerimize esnek çözümlerle hizmet sunacak hem de çevre dostu bir işletme modeli ile sektörde fark yaratacaktır. Bu yatırımla birlikte Horoz Lojistik’in yönettiği toplam operasyonel kapalı alan boyutu 622.043 m²’ye ulaşmıştır.

Horoz Lojistik’in sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkelerine bağlı olarak inşa edilen Çerkezköy Entegre Lojistik Tesisi, yeşil lojistik alanında da önemli kazanımlar sunacak. Tesisin çatısı, tamamen güneş enerjisi sistemleri (GES) ile kaplanmış durumda. Bu sayede depo, kendi enerjisini üreterek çevre dostu bir operasyon modeli sunacak ve sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunacak.”

Horoz Lojistik, 2021 yılında başlattığı otomasyon yatırımları ile açılan e-ticaret depolarında büyük bir başarı elde etti. Ağustos 2024’te devreye alınan bu yeni depo projesi ile birlikte şirket; çok yüksek kapasiteli, birçok ihtiyaca cevap verebilecek, müşteri taleplerine göre özelleştirilebilen modüler ve yenilikçi tesis ile şirketin performansını daha da yukarılara taşımayı hedefliyor. Horoz Lojistik, dördüncü holde kurulumu devam eden tam otomasyonlu e-ticaret depoculuğu makine parkurları ile 2024 yılı içinde tam kapasiteyle hizmet verecek.