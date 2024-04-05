Yeni dönemde Horoz Lojistik, yaratılacak yeni finansal kaynaklar ile çok önemli projeler ve iş alanlarında hizmetlerini genişletecek. Deniz, hava ve tüm forwarding faaliyetlerini yeniden yapılandıracak olan şirket, uluslararası alanda hızla büyüme planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. İngiltere ve Almanya'da kurulan şirketlere ek olarak, yıl sonuna kadar 6 ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişleme planları yapan Horoz Lojistik, sadece lojistik hizmetleri sunmakla kalmayacak, aynı zamanda e-ticaret alanında da büyük bir genişleme planlıyor. Müşterilere lojistik hizmetlerinin yanı sıra yazılım altyapı desteği, dijital platformlar ve diğer tamamlayıcı hizmetlerin de sunulacağı bu büyük dönüşüm sürecinde, Horoz Lojistik üst yönetiminde bazı görev değişiklikleri gerçekleşmiştir.

İşte yeni yapılanma ve görev değişiklikleri:

Gürkan Gürbüz / İcra Kurulu Başkan Yardımcısı- Uluslararası Lojistik Faaliyetler- Vice CEO

Gürkan Gürbüz, Uluslararası Karayolu, E-İhracat, Deniz ve Hava Operasyonları birimlerinden sorumlu olarak ve İcra Kurulu Başkanı Taner Horoz'a bağlı çalışmalarına devam edecektir.

İlker Özkocacık / İcra Kurulu Başkan Yardımcısı- Yurtiçi Lojistik Faaliyetler- Vice CEO

İlker Özkocacık, Yurtiçi Lojistik Grup Başkanlığı ve Yurtiçi Komple Taşıma Grup Başkanlığı faaliyetlerinden sorumlu olarak ve İcra Kurulu Başkanı Taner Horoz'a bağlı çalışmalarına devam edecektir.

Mehmet Aykut Aygüven / Yönetim Kurulu Danışmanı

Aykut Aygüven, İcra Kurulu Başkanı Taner Horoz'a bağlı olarak Yönetim Kurulu Danışmanı pozisyonunda çalışmalarına devam edecektir.

Aykut Baran / Yurtiçi Komple Taşımacılık Grup Başkanı- Domestic FTL COO

Aykut Baran, Filo ve Operasyon Direktörlüğü ile Müşteri İlişkileri ve İş Geliştirme Grup Müdürlüğü birimlerinden sorumlu olup, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Özkocacık’a bağlı çalışmalarına devam edecektir.

Birol Zengin/ Yurtiçi Lojistik Grup Başkanı- Domestic Contract Log. COO

Birol Zengin, Dağıtım Operasyon, Mobilya Operasyonları, Özel Projeler, Depolama Faaliyetleri, E-Ticaret Lojistiği, Süreç Geliştirme birimlerinden sorumlu olarak ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Özkocacık'a bağlı çalışmalarına devam edecektir.

Murat Kaplan / Mali İşler Grup Başkanı – CFO

Murat Kaplan, Muhasebe Departmanı, Finans ve İdari İşler Departmanı, Hukuk Servisi, Sigorta Birimi ve Denetim Birimlerinden sorumlu olarak ve İcra Kurulu Başkanı Taner Horoz’a bağlı olarak çalışmalarına devam edecektir.

Aytüm Engerek / Yönetim Geliştirme Grup Başkanı- CHRO

Aytüm Engerek, İnsan Kaynakları, Kalite Sistemleri, ISG ve Çevre birimlerinden sorumlu olarak ve İcra Kurulu Başkanı Taner Horoz'a bağlı çalışmalarına devam edecektir.

Uğur Özgür Duman / Bilgi Sistemleri Grup Başkanı- CTO

Uğur Özgür Duman, Proje Entegrasyon, Yazılım ve Sistem Destek birimlerinden sorumlu olarak ve İcra Kurulu Başkanı Taner Horoz'a bağlı çalışmalarına devam edecektir.

Tolga Palabıyık / Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Grup Başkanı – International Road COO

Tolga Palabıyık, Uluslararası karayolu taşımacılığı faaliyetlerinden sorumlu olarak ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz’e bağlı çalışmalarına devam edecektir.

Hece Özyaman / Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü

Hece Özyaman, Kurumsal İletişim ve Pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olarak ve İcra Kurulu Başkanı Taner Horoz'a bağlı çalışmalarına devam edecektir.