Her yıl düzenlenen ve Türkiye'nin müşteri memnuniyetini ölçen ilk ve tek platformu olan Şikayetvar tarafından organize edilen A.C.E. Ödülleri, 19 Şubat Pazartesi günü Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul'da düzenlendi. Gecede, kusursuz müşteri deneyimi sunan markaların ödülleri takdim edildi ve davetliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Horoz Lojistik, müşteri memnuniyetine yönelik özverili çalışmaları ve etkili şikayet yönetimi pratiği ile bu yıl da öne çıktı. Şirketin, müşteri odaklı yaklaşımı ve sürekli iyileştirme çabaları, A.C.E. Ödülleri'nde bir kez daha takdir topladı. Şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1.5 milyonun üzerindeki anket sonuçlarına dayanarak yapılan Müşteri Deneyim Endeksi araştırmasında Horoz Lojistik, sektöründeki üstün performansıyla bu ödülü almaya hak kazandı.

Horoz Lojistik, A.C.E. Ödülleri'nde üst üste üçüncü kez "Kusursuz Müşteri Deneyimi" ödülünü kazanarak sektördeki liderliğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Şirket, müşteri memnuniyetine verdiği önem ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla sektörde öncü konumunu sürdürmeye devam edecek.