Türkiye’nin köklü lojistik firmalarından olan Horoz Lojistik’in halka arz süreci başladı. Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname, 24 Mayıs 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, 24 Mayıs 2024’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Satış yöntemi borsa dışında QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek. Sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı uygulanıyor olacak.

Talep toplama tarihleri 29-30-31 Mayıs 2024 olarak belirlenen halka arzda 1,00 TL nominal değerli paylar 55,00 TL’den satışa sunulacak.

Horoz Lojistik paylarının halka arzında, şirket sermayesinin 72.488.084 TL’den 90.488.084 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 18.000.000 TL nominal değerli 18.000.000 adet B grubu hamiline pay ve mevcut ortaklardan Taner Horoz'a ait toplam 2.500.000 TL nominal değerli 2.500.000 adet B grubu hamiline pay olmak üzere toplam 20.500.000 TL nominal değerli 20.500.000 TL adet B grubu hamiline payın halka arzı planlanmıştır.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde toplam halka arz edilen payların %20’sine tekabül eden ve şirketin mevcut ortaklarından Taner Horoz'a ait 4.100.000 TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilen payların %20’sine tekabül eden B grubu hamiline payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi ile toplamda 4.100.000 TL nominal değerli 4.100.000 adet B grubu hamiline payın halka arzı planlanmaktadır. Ek pay satışının tamamının gerçekleştirilmesi halinde, toplam azami 24.600.000 TL nominal değerli 24.600.000 adet B grubu hamiline payın halka arzı gerçekleşecektir.

Horoz Lojistik, 29-30-31 Mayıs tarihlerindeki borsaya halka arz süreci öncesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz'un yanı sıra QNB Finansinvest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Esen Pamir Karagöz, Horoz Lojistik Mali İşler Grup Başkanı Murat Kaplan, Horoz Lojistik Yurt İçi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Özkocacık ve Horoz Lojistik Uluslararası Faaliyetler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz katıldı.

Basın toplantısında halka arz sürecine dair açıklamalarda bulunan Taner Horoz, Horoz Lojistik’in Türkiye'de en eski milli lojistik şirketi olarak kurulduğunu belirterek, entegre lojistik çözümler ürettiklerini söyledi.

Horoz, tüketicilere kadar olan bütün süreçte gerek yurt içi gerek yurt dışında; deniz, kara ve hava yoluyla tüm mal hareketini sağladıklarına vurgu yaparak, buradaki depolama hizmetlerini ve mağazaların siparişlerini tüketiciye ulaştırma hizmetlerini kapsayacak şekilde tüm süreci yöneten bir şirket olduklarını ifade etti.

Horoz, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim işimizde güven son derece önemli. Burada da biz borsayı bugüne kadarki sürdürdüğümüz kurumsallaşma sürecimizi taçlandırmak olarak görüyoruz. Saydamlık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik konusunda attığımız adım ve geldiğimiz noktayı halka açılarak kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz." dedi.

Horoz, izahnamelerinde de belirttikleri gibi halka arzdan gelecek fonları kullanacakları üç temel alan olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir tanesi, büyük hacimlerde depolarımız var ve buralardaki aydınlatma, mekanizasyon ve iş makinaları tamamen elektrikle çalışıyor. Onun için sürdürülebilirlik ve çevre vizyonumuz çerçevesinde bir güneş enerjisi santrali yapmayı planlıyoruz. Bununla birlikte depolarımızdaki elektriği de kendimiz üretmiş olacağız. Öte yandan e-ticarete dönük robotik otomasyonlu depolardan yapmaya başladık. Ülkenin en hızlı, tam otomasyonlu çalışan deposunu yaptık. Bunu devam ettiriyoruz. Halka arzdan gelecek fonun bir kısmını da işletme sermayemizi artırmak için kullanacağız. Böylece daha fazla müşteriye hizmet verecek sermaye yapısını oluşturacağız. “

Tamer Horoz ayrıca, gelecek dönemde en önemli hedeflerinin Türkiye’nin ekonomik politikasının paralelinde Türk ihracatçısına gereken lojistik hizmeti en iyi şekilde ve en uygun maliyetle sunmak olduğunu aktardı.

QNB Finansinvest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Esen Pamir Karagöz ise Horoz Lojistik’in 80 yıldan fazla sürede sektörün öncülerinden olduğuna dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Karagöz, “Horoz Lojistik global iş birlikleri, 100’den fazla ülkeye sunduğu hizmet, e-ticaret ve e-ihracat alanlarına yaptığı yatırım, yurt içi ve yurt dışı dağıtım ağıyla birlikte çözüm ortaklarına uçtan uca lojistik hizmetleri sunmuş ve her zaman müşteri mutluluğunu faaliyetlerinin merkezine almıştır. Tüm dünyada ve ülkemizde hızla büyüme kaydeden, şirketlere lojistik hizmetinin dışardan sağlandığı üçüncü parti lojistik sektörü Türkiye’de gayrisafi yurtiçi hasıladan %10 seviyesinde pay almaktadır. Gelecek yıllarda da bu sektördeki yatırımların artarak devam etmesini bekliyoruz.” dedi.

Türkiye’de 2020 yılından bu yana 170’e yakın 7,8 milyar ABD doları büyüklüğünde halka arz gerçekleştiğini söyleyen Karagöz, Horoz Lojistik’in halka arzının da Borsa İstanbul’da lojistik sektöründe önemli bir rol oynayacağını düşündüğünü belirtti.

Karagöz, “Horoz Lojistik halk arzında QNB Finansinvest olarak konsorsiyum liderliğimizde 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde 55 TL fiyat ile talep toplayacağız ve tahsisatın %75’ini yurt içi bireysel yatırımcılara, %25’ini de yurt içi kurumsal yatırımcılara ayırmış bulunuyoruz. Horoz Lojistik’in halka arzına tüm yatırımcımızı davet ediyoruz.” dedi.

Halka Arz Künyesi:

Halka Arz Edilecek Şirket: Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Aracılık Edecek Kurum: QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Talep Toplama Tarihi: 29-30-31 Mayıs 2024

Pay Başına Halka Arz Fiyatı: 55 TL

Halka Arz Metodu: Sermaye artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye: 72.488.084 TL nominal

Sermaye Artırımı: 18.000.000 TL nominal

Ortak Satışı: 2.500.000 TL nominal.

(Ek Satış Dahil: 6.600.000 TL nominal)

Satan Ortak: Taner Horoz

Talep Toplama Yöntemi: Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi: En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü: 1.127.500.000 (Ek Satış Dahil: 1.353.000.000)

Halka Açıklık Oranı : %22,65 (Ek Satış Dahil: %27,19)

Halka Arz Dağıtım Yöntemi: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları %75 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar; %25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Horoz Lojistik Hakkında

Horoz Lojistik, uluslararası iş ortaklıkları, istihdamı, yarattığı ekonomi ve sağladığı katma değeriyle lojistik sektörünün öncü şirketlerinden biridir.

Türkiye’nin köklü lojistik şirketlerinden biri olan Horoz Lojistik, bugün Türkiye’nin her yerinde ve ülkemizin dış ticaretinde öne çıkan ülkelerde entegre lojistik çözümler üretmektedir.

Horoz Lojistik; Yurtiçi Komple Taşıma, Depolama ve Dağıtım, E-Ticaret Lojistiği, Mikro ve E-İhracat, E-Ticaret Depoculuğu, Mobilya Montaj ve Satış Sonrası Hizmetler, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı modlarında müşterilerine geniş bir yelpazede lojistik hizmetleri sunmaktadır.

Horoz, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu lojistik hizmetlerini, müşterisinin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla entegre bir şekilde sunarak, katma değerli çözümler üretebilmektedir.

Horoz Lojistik, kendi bordrosuna kayıtlı 2000 üzeri çalışan ile hizmet vermektedir. Tesislerinde iş yapan dedike iş ortaklarının çalışanları da hesaba katıldığında 3.000 in üzerinde çalışan görev almaktadır.

Türkiye genelinde GSYH den en yüksek payı alan şehirlere konumlandırılmış 39 lojistik merkezi ile 81 ilden 81 ile ürün sevk edebilen büyük bir dağıtım ağı sahibidir. Bu ağ sayesinde günde ortalama 11.000 adrese teslimat gerçekleştirmektedir.

Yurtiçi Dağıtım ve Depolama faaliyeti kapsamında, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde dağılmış, 98 lokasyonda operasyonel faaliyetlerini sürdürmektedir. 73 tanesi; Şirket’in depolama ve dağıtım operasyonlarını yürüttüğü tesislerdir.

Şirket’in yönettiği toplam operasyonel kapalı alan boyutu 563.967 m2’dir.

➢ 396.143 m2’si yurt içi dağıtım ve bayi ortak depo hizmetleri,

➢ 123.321 m2’si geleneksel depoculuk hizmetleri,

➢ 22.250 m2’si mobilya lojistiği hizmetleri,

➢ 13.224 m2’si e-ihracat hizmetleri, (Almanya ve İngiltere depoları)

➢ 9.029 m2’lik kısmı E-ticaret depoculuğu ve fulfillment hizmetleri amacıyla kullanılmaktadır.

Horoz Lojistik, Ekonomik, Sosyal ve Çevresel bir temele oturtulmuş sürdürülebilirlik temelli bir yapılanma ile paydaşlarını sürece dahil ettiği bir yönetişim anlayışı ile hareket etmektedir.

Fark Yarattığı Alanlar:

Horoz Lojistik, müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uçtan uca entegre lojistik hizmetler sunuyor. Şirket, geniş hizmet yelpazesinde yer alan çözümler ile müşterilerine katma değer sağlamayı hedefliyor.

· Yurtiçi Çoklu dağıtım kanalı lojistiği

(Depolama, Sipariş hazırlama ve Toptancı Bayi, Zincir Mağaza, Pazar Yerleri, Son tüketicilere ulaştırma hizmetleri)

· Yurtdışı Çoklu dağıtım kanalı lojistik hizmetlerinin Avrupa’ya taşınması.

Diğer ülkelerde Ticaret Bakanlığı teşviğiyle bu ağın genişletilmesi. (Yurtdışı Lojistik Dağıtım Ağı Teşviği- YLDA)

· E-ihracat ve tamamlayıcı hizmetler (entegrasyon, mağaza yönetimi, dijital pazarlama vb.)

· Tam otomasyonlu E- ticaret depolama hizmetleri

Gelecek Vizyonu:

Horoz Lojistik’in geleceğe yönelik planları arasında, teknolojik yenilikler ve çevre dostu lojistik çözümler üzerinde daha fazla yoğunlaşmak yer alıyor. Bu vizyon, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de katkıda bulunmayı amaçlıyor.

· Çevre Dostu Lojistik Çözümler

o Güneş Enerjisi Santrali kurarak elektrik üretimi

o Üretilen elektrik ile şehir içi hafif ticari araçların ve depoların elektrik ihtiyaçlarının sağlanması

o Karbon Salınımı düşüşü sayesinde zararlı çevresel etkinin azaltılması

o Sıfır atık projesi ve çevre dostu çalışan eğitimleri

· Teknoloji ve yeni ürün yatırımları

o C2C projesi: Bireysel müşterilerin göndermek istedikleri büyük hacimli ev eşyalarının taşınacağı platformun oluşturulması. Sahibinden.com, dolap.com, letgo.com vb alışveriş sitelerinde satılan ürünler için lojistik destek sağlayıcılığı

o Dijitalleşme: Şirket içi süreçlerinde devam eden dijitale geçiş. E-sözleşme, puantaj, belge yönetimi vb teknolojik altyapı yatırımları

· Global yatırımlar

Yurtdışı Depoların Çoklanması ve Yaygınlaştırılması

Fon Kullanım Yeri:

Elektrikli Araç Satın Alımı %10-%15 Güneş Enerjisi Santrali Kurulması %10-%15 E-Ticarete Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi %20-%25 Depoculuk ve Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi %5-%10 İşletme Sermayesi Finansmanı %40-%45

Finansal Veriler:

Rakamlarla Horoz Lojistik: (2023)

§ Satış Hasılatı: 5,5 milyar TL

§ FAVÖK: 836,9 milyon TL

§ FAVÖK Marjı: %15,35

§ Hasılat Büyümesi: %33,3

(* TMS-29 uygulanmış TFRS raporu çerçevesinde)