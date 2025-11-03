Türkiye’nin köklü lojistik markalarından Horoz Lojistik, işe alım süreçlerinde adaylara verdiği değeri önceliklendiren yaklaşımıyla öne çıkarak Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye’nin en prestijli insan kaynakları ödüllerinden biri olan Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü, 14-15 Ekim tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde sahiplerini buldu. 40 bini aşkın işveren arasından seçilen Horoz Lojistik, insan odaklı uygulamalarıyla sektörde örnek gösterilen şirketler arasında yer aldı.

Horoz Lojistik’te Adaya Verilen Değer Önceliğimiz

Horoz Lojistik, işe alım süreçlerinde adaylara verdiği değeri önceliklendiren politikalarıyla dikkat çekiyor. Her başvuruya geri dönüş sağlanması ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, şirketin insan odaklı yaklaşımının temel taşları arasında bulunuyor.

Horoz Lojistik Yönetim Geliştirme Grup Başkanı Aytüm Yılmaz, ödülle ilgili olarak şunları söyledi:



"İşe alım süreçlerimizde adaylarımıza verdiğimiz değeri önceliklendirmek, sadece şirket kültürümüzün değil, uzun vadeli başarı stratejimizin de temelini oluşturuyor. Şeffaf iletişim, adil değerlendirme ve her başvuruya özen göstermek, Horoz Lojistik’te insan odaklı yaklaşımımızın en somut örnekleri. Bu ödül, ekip olarak gösterdiğimiz özenin ve değerlerimizin sektörde de takdir edildiğini gösteriyor. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibimizi gönülden tebrik ediyorum."

Horoz Lojistik, insan odaklı işe alım yaklaşımını sürdürerek adaylara verdiği değeri güçlendirmeye devam ediyor. Çalışanlarını ve adaylarını merkeze alan kültürüyle şirket, Türkiye lojistik sektöründe fark yaratmayı sürdürüyor.