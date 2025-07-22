Bioderma Pro Beach Tour Türkiye Serisi Hopa Etabı kapsamında düzenlenen organizasyon, Türkiye’nin yanı sıra Gürcistan, Ukrayna ve İran’dan gelen profesyonel sporcuları ağırladı. Dört ülkeden toplam 44 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuva, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde oynanan maçlar, Hopalılar ve çevre illerden gelen sporseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Festival alanında kurulan tribünlerde coşku hiç dinmezken, özellikle kadın sporcuların sergilediği yüksek tempolu mücadele büyük alkış topladı.

Hopa sahilinde gerçekleşen müsabakalar, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek adeta görsel bir şölene dönüştü. Tribünleri dolduran kalabalıklar, heyecan dolu maçları büyük bir coşku içinde takip etti. Sporcuların performansları kadar, Karadeniz’in eşsiz doğası ve Hopa’nın sıcak atmosferi de organizasyona ayrı bir renk kattı.

Turnuva, bölge ekonomisine ve tanıtımına da önemli katkı sağladı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken etkinlik, Hopa’nın sosyal, kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkararak bölgenin marka değerini güçlendirdi.

Turnuvanın final karşılaşmaları ise bugün oynanacak. Şampiyonların belli olacağı bu büyük gün, Hopa sahilinde bir kez daha heyecan ve coşku dolu anlara sahne olacak. Sporun birleştirici gücüyle sınırları aşan bu özel etkinlik, Hopa’nın uluslararası düzeydeki organizasyonlara ev sahipliği yapma konusundaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.