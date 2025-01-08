Amerika’nın Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olan CES 2025'te Honda, 2026 yılında satışa sunmaya hazırlandığı Honda 0 Sedan ve Honda 0 SUV olmak üzere Honda 0 Serisinin iki modelinin dünya tanıtımını gerçekleştirdi.

Honda 0 Serisinin yanı sıra Honda, küresel elektrikli araç serisinde de hayata geçireceği orijinal araç işletim sistemi ASIMO OS’i ve Seviye 3 otonom özelliklere sahip Otomatik Sürüş teknolojilerini tanıttı. Teknolojik yatırımlarına ve iş birliklerine hız veren Honda, yeni nesil modelleri için Japon çip üreticisi Renesas ile iş birliğini de açıkladı.

Honda 0 Serisi: Sedan ve SUV prototipi

CES 2024'te tanıtılan konsept model üzerinden geliştirilen Honda 0 Sedan prototipinde, konsept modelin tasarım yaklaşımı korunuyor. Sedan prototipi diğer elektrikli araçlardan ayıran hem alçak hem de sportif gövdesiyle dış boyutlarından beklenenden daha geniş bir iç mekân sunuyor. Honda 0 Serisi'nin amiral gemisi modeli Honda 0 Sedan’ın 2026 yılında başta Kuzey Amerika olmak üzere aşamalı olarak Japonya ve Avrupa’da satışa sunulması planlanıyor. Honda, CES 2024'te Space-Hub konsept modelini tanıtırken gelecekte satışa sunacağı elektrikli araçların kullanıcılara yönelik tamamen yeni bir "mekan" anlamı taşıyacağını vurgulamıştı. CES 2025’te, bu konsept modelden ilham alan Honda 0 Serisi elektrikli SUV prototipi tanıtıldı. Ferah iç mekânı ve geniş görüş alanı sunan bir tasarıma sahip SUV, Honda'nın orijinal robotik teknolojilerden 3-Boyutlu jiroskop sensörleri sayesinde sürücünün isteği doğrultusunda yol yüzeyine göre farklı sürüş dinamikleri sağlıyor. Honda 0 Serisi Sedan modelinde olduğu gibi SUV prototipin de seri üretim hali önce 2026 yılında Kuzey Amerika pazarında, ardından Japonya ve Avrupa’da yollara çıkacak. Honda mühendisleri tarafından geliştirilen elektrikli araçlara özel mimari özellikleri temel alan seride, “İnce, Hafif ve Akıllı” geliştirme yaklaşımına uygun olarak bir dizi yeni nesil teknoloji sunulacak.

Honda ile geleceğin teknolojileri: ASIMO OS ve Otomatik Sürüş (AD)

Honda mühendisleri tarafından geliştirilen orijinal araç işletim sistemi ASIMO OS, Honda 0 Serisi modellerinde kullanıma sunulacak. Honda'nın temel teknoloji araştırmalarının bir parçası olarak “Akıllı” değeri kapsamında geliştirilen, otonom yürüyüş becerilerine sahip insansı bir robot olan ASIMO’nun mirası katkılarına devam ediyor. Honda 0 Serisinde kullanıma sunulacak ASIMO OS, bir yazılım platformu olarak otomatik sürüş/gelişmiş sürüş destek sistemleri (AD/ADAS) ve araç içi bilgi-eğlence (IVI) sistemi gibi araç sistemleri için elektronik kontrol ünitelerinin (ECU'lar) kontrolünü entegre etmek üzere geliştirildi. Araç içi yazılımın sürekli olarak güncellenmesi ile eğlenceli ve konforlu bir mobilite deneyimi sunulması amaçlanıyor.

Honda’nın CES 2025’te tanıttığı Honda 0 Serisi modelleri, sürüş asistanı ve Seviye 3 otonom sürüş özelliklerine sahip yeni bir sistemle donatılacak. Honda, bu gelişmiş teknolojileri uygulayarak şeride atlayan bir hayvan veya yola düşen bir nesne gibi beklenmedik durumlara hızlı ve uygun bir şekilde yanıt verebilen son derece güvenilir bir sürüş destek sistemini hayata geçirmeyi planlıyor. Elektrikli 0 Serisi ile Seviye 3 otonom sürüş (gözler serbest sürüş işlevi) sistemini küresel olarak devreye alma sürecini hızla genişleten Honda, tüm sürüş koşullarında gözler serbest sürüşü mümkün kılan ve mobilite için yeni olanaklar sağlayan dünyanın ilk otomobil üreticisi olmayı hedefliyor.

Honda ve Renesas iş birliği başlıyor

CES 2025’te ayrıca Honda ve Renesas Electronics Corporation (Renesas) şirketlerinin aralarında Honda 0 Serisi modelleri için yüksek performanslı çip tabanlı sistem (SoC) geliştirmek üzere anlaşma imzaladıkları da açıklandı. 2020'lerin sonlarında pazara sunulacak yeni nesil Honda modellerinde, araç sistemlerini kontrol eden birden fazla ECU'yu tek bir çekirdek ECU'da birleştiren merkezi bir Elektrik&Elektronik mimarisi kullanılması planlanıyor. Honda ve Renesas, bu gereksinimleri karşılamak üzere Renesas beşinci nesil (5. Nesil) R-Car X5 SoC serisini, Honda tarafından bağımsız olarak geliştirilen yapay zekâ yazılımı için optimize edilmiş bir yapay zekâ hızlandırıcıyla birleştirmek için çoklu kalıp yonga teknolojisini kullanan bir sistem gerçekleştirecek.