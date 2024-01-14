PEGIDA adlı aşırı sağcı grubun lideri Edwin Wagensveld ve destekçileri, Hollanda’nın Arnhem kentinde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıda bulundu. Provokatif eylem için belediyeden izin alınmasının ardından başka bir grup da eyleme engel olmak için protesto gösterisi düzenledi. Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimi sırasında eylemden rahatsız olan bir grup Wagensveld ve destekçilerinin üzerine atlayarak, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemeye çalıştı. Polis, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemek isteyenlere copla müdahale etti. Çıkan arbedede Wagensveld ve 3 polis yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Wagensveld’in çıkan olayların ardından polis koruması altına alındığı ve PEGIDA’nın provokatif eyleminin yarıda kesildiği açıklandı.

Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch yaptığı açıklamada, "Kutsal bir kitabı yakmanın oluşturduğu üzüntüyü ve duyguyu anlıyorum. Ancak şiddet kabul edilemez” dedi.