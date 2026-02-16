Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Aralık ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerine göre, hizmet sektöründe yıllık bazda büyüme kaydedildi.
Alt sektörlerde yıllık değişim
Aralık ayında yıllık bazda;
-
Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5 arttı,
-
Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,2 arttı,
-
Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,0 arttı,
-
Gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı,
-
Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,0 arttı,
-
İdari ve destek hizmetleri yüzde 4,6 arttı.
Aylık bazda yüzde 1 artış
Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre ise yüzde 1,0 artış gösterdi.
Aylık değişimlere bakıldığında;
-
Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,3 arttı,
-
Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 arttı,
-
Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,5 azaldı,
-
Gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,7 arttı,
-
Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,3 azaldı,
-
İdari ve destek hizmetleri yüzde 1,3 azaldı.
Veriler, hizmet sektöründe yıllık bazda büyümenin sürdüğünü, ancak bazı alt sektörlerde aylık dalgalanmaların devam ettiğini ortaya koydu.