Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Aralık ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerine göre, hizmet sektöründe yıllık bazda büyüme kaydedildi.

Alt sektörlerde yıllık değişim

Aralık ayında yıllık bazda;

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5 arttı,

Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,2 arttı,

Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,0 arttı,

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı,

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,0 arttı,

İdari ve destek hizmetleri yüzde 4,6 arttı.

Aylık bazda yüzde 1 artış

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre ise yüzde 1,0 artış gösterdi.

Aylık değişimlere bakıldığında;

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,3 arttı,

Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 arttı,

Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,5 azaldı,

Gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,7 arttı,

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,3 azaldı,

İdari ve destek hizmetleri yüzde 1,3 azaldı. Çukurova’da tarım işçisi yevmiyeleri açıklandı! 2026 ücretleri belli oldu İçeriği Görüntüle

Veriler, hizmet sektöründe yıllık bazda büyümenin sürdüğünü, ancak bazı alt sektörlerde aylık dalgalanmaların devam ettiğini ortaya koydu.