Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Aralık ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerine göre, hizmet sektöründe yıllık bazda büyüme kaydedildi.

Alt sektörlerde yıllık değişim

Aralık ayında yıllık bazda;

  • Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5 arttı,

  • Konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,2 arttı,

  • Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,0 arttı,

  • Gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı,

  • Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,0 arttı,

  • İdari ve destek hizmetleri yüzde 4,6 arttı.

Aylık bazda yüzde 1 artış

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre ise yüzde 1,0 artış gösterdi.

Aylık değişimlere bakıldığında;

Veriler, hizmet sektöründe yıllık bazda büyümenin sürdüğünü, ancak bazı alt sektörlerde aylık dalgalanmaların devam ettiğini ortaya koydu.