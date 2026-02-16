Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Aralık ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerine göre, sektör genelinde büyüme eğilimi sürdü.

Alt sektörler incelendiğinde; 2025 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 arttı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,8 artış kaydederken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 5,5 yükseldi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise inşaat üretimi yüzde 1 arttı. Aynı dönemde bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,9 artış gösterdi. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 0,4 oranında azaldı.

Veriler, inşaat sektöründe yıllık bazda güçlü artışın devam ettiğini ortaya koydu.