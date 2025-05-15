Bazı Alt Sektörlerde Düşüş Devam Etti

Yıllık verilere göre, bazı hizmet sektörlerinde daralma dikkat çekti. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde üretim yüzde 1,3 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde bu düşüş yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti. Gayrimenkul hizmetleri de yüzde 3,3’lük gerilemeyle dikkat çeken sektörlerden biri oldu.

Buna karşılık, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,3’lük güçlü bir artış yaşandı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,7, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 2,8 oranında artış kaydedildi.

Aylık Verilerde Ulaşım Öne Çıktı

Aylık karşılaştırmada ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8 oranında artış göstererek dikkat çekerken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,7’lik bir gerileme görüldü. Gayrimenkul hizmetlerinde ise yüzde 8,7’lik sert bir düşüş yaşandı.

Mart ayında bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 oranında artarken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerdeki artış yüzde 0,5 oldu. Öte yandan, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 2,2 oranında azalma kaydedildi.

Genel Görünüm Dengeli Seyrediyor

Hizmet üretim endeksindeki yıllık sınırlı artış, sektörde genel olarak dengeli bir seyrin izlendiğine işaret ederken, alt sektörlerdeki dalgalanmalar hizmet sektöründeki dinamiklerin farklılaştığını gösteriyor. Bilgi ve iletişim gibi teknoloji odaklı alanlar pozitif bir seyir izlerken, turizm ve gayrimenkul gibi sektörlerdeki gerileme dikkat çekici boyutlara ulaştı.