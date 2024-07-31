H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 73,02 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 73,02 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 78,98 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 79,69 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 80,04 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 86,10 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 80,71 artış gerçekleşti.



H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 4,51 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,51 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,98 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,66 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,75 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,95 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 7,28 artış gerçekleşti.