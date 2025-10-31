Yılın ilk dokuz ayında hizmet sektöründeki fiyat hareketleri belirgin bir yavaşlama eğilimi gösterse de, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 40,43 seviyesinde gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolamada yüzde 28,97 artış

Hizmet sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 28,97, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,79, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 38,54, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,56, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 43,04 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 39,18 artış yaşandı.

Aylık bazda karışık seyir

Eylül ayında aylık değişimlere bakıldığında ise tablo daha dengeli bir görünüm sergiledi. Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,84, bilgi ve iletişimde yüzde 0,88, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,11 artış kaydedilirken; konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,59, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,69 ve idari-destek hizmetlerinde yüzde 2,33 azalış gerçekleşti.

Ekonomistler, hizmet üretici fiyatlarındaki bu sınırlı aylık artışın, son dönemde enerji ve ulaşım maliyetlerinde yaşanan yatay seyrin etkisiyle geldiğini değerlendiriyor. Ancak yıllık bazda yüksek artış oranlarının, hizmet sektöründe maliyet baskılarının devam ettiğine işaret ettiği belirtiliyor.