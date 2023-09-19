Hizmet ihracatı içerisinde en büyük payı yüzde 74,3 ile taşımacılık hizmetleri aldı

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2021 yılında yüzde 69,1 iken 2022 yılında yüzde 74,3 oldu. İkinci sırada yer alan ‘diğer iş hizmetleri’nin 2021 yılında yüzde 10,2 olan payı 2022'de yüzde 8,4 oldu. Hizmet ihracatında 2022 yılında üçüncü sırada yüzde 6,2 pay ile 'telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri' sektörü yer aldı.



Taşımacılık hizmetleri ihracatı 2022 yılında 35 milyar 348 milyon dolar oldu

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2021 yılında yapılan ihracat 24 milyar 6 milyon dolar iken 2022'de yüzde 47,2 artışla 35 milyar 348 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,2 artarak 2 milyar 958 milyon dolar oldu.



Hizmet ithalatında taşımacılık yüzde 46,3 pay ile ilk sırada yer aldı

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2021 yılında yüzde 38,8 iken 2022 yılında yüzde 46,3 oldu. İkinci sırada yer alan ‘diğer iş hizmetleri’nin payı ise 2021 yılında yüzde 21,4 iken 2022'de yüzde 19,4 oldu. Hizmet ithalatındaki payı yüzde 10 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2022 yılında da üçüncü sırada yer aldı.



En fazla hizmet ticareti Avrupa Birliği ile yapıldı

Avrupa Birliği ülkelerine 2022 yılında yapılan hizmet ihracatı 18 milyar 814 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 6 milyar 682 milyon dolar oldu. İthalatta 2022 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 15 milyar 171 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 3 milyar 807 milyon dolar olduğu görüldü.

Avrupa Birliği ülkeleri 2022 yılında, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 39,5 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 43,1'i Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldı.



Hizmet ihracatında ilk sırayı Almanya, ithalatında ise İrlanda aldı

Hizmet ihracatında 2022 yılında toplam ihracatın yüzde 28,4'ü Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,3'lük payla ve 5 milyar 847 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 10,3'lük payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 5,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.



İthalatta ise 2022 yılında yüzde 8,7'lik payla ve 3 milyar 78 milyon dolarlık ithalatla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 2 milyar 787 milyon dolar ve yüzde 7,9'luk payla Almanya, üçüncü sırada ise yüzde 7,9'luk pay ve 2 milyar 772 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.