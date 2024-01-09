Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kızılay kan bağışı gezici tırında bağışçılardan 61 ünite kan alımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Cumhuriyet Meydanı’na konuşlanan kan bağışı tırında Kızılay Kütahya Kan Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy nezaretinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında yaklaşık 7 saatte 61 ünite kan alımı yapıldı.

Kan bağışı tırını ziyaret ederek kan bağışında bulunan Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği Sorumlusu Mustafa Şen, kan bağışında bulunmanın hayati öneme sahip olduğunu dile getirerek, ilçedeki kan bağışına yoğun ilgi gösteren gönüllü vatandaşlara teşekkür etti.