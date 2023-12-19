Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Basem Naem ise, İsrail'in saldırıları sona ermeden esir değişimi konusunda herhangi bir müzakere yapılmasına karşı olduklarını yineledi.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına 74 gündür devam eden İsrail, Gazze Şeridi’nde ikinci bir insani araya hazır olduğunu açıkladı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 80 ülkeden büyükelçilerle bir araya gelerek, Gazze Şeridi’nde devam eden çatışmalara ilişkin bilgi verdi. İsrail’in Filistin halkıyla bir savaş içinde olmadığını Hamas'la savaştığını belirten Herzog, "İsrail'in esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere yeni bir insani araya ve ilave insani yardıma hazır olduğunu bir kez daha ifade edebilirim” dedi.

Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze’ye giren insani yardım miktarının az olmasının sorumlusunun Birleşmiş Milletler (BM) ve sahadaki diğer ortakları olduğunu iddia ederek, "Sadece Birleşmiş Milletler ve ortaklarının çabasıyla bile bu tır sayısını üç katına çıkarabilirsiniz. Dünya bilmeli ki Gazze'ye günde on binlerce ton daha fazla yardım girebilirdi” dedi.



Hamas saldırılar durmadan esir değişime karşı

Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Basem Naem, Cumhurbaşkanı Herzog’un açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları sona ermeden esir değişimi konusunda herhangi bir müzakere yapılmasına karşı olduklarını yineleyerek, "İsrail'in devam eden soykırım savaşı kapsamında esir değişimi konusunda herhangi bir müzakere yapılmasını reddeden tutumumuzu teyit ediyoruz. Ancak halkımıza yönelik saldırganlığın sona ermesine ve Filistin halkına yardım sağlamak için geçişlerin açılmasına katkıda bulunacak her türlü girişime açığız" dedi.



Gazze Şeridi’ndeki insani ara 1 Aralık’ta sona ermişti

İsrail ve Filistin arasında 24 Kasım’da başlayan 4 günlük insani ara 2 kez uzatılmasının ardından 1 Aralık’ta sona ermişti. İnsani ara kapsamında Hamas Gazze Şeridi’nde tutulan 80 İsrailli esiri, İsrail ise 240 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi’nde hala 100’den fazla İsrailli esir bulunuyor.