Hero Baby, annelere “Bebeğin için en iyisini sen bilirsin” mesajını verirken, tarım ilacı, şeker, palm yağı ve katkı maddesi içermeyen ürünleriyle bebek beslenmesinde güvenilir bir marka olarak konumlandığını vurguladı. Kampanya, ebeveynlerin gönül rahatlığıyla bebeklerini besleyebileceği, her aşaması kontrol altında olan ve uluslararası sağlık standartlarına uygun ürünler sunduklarını belirtti.

Hero Baby Türkiye Pazarlama Direktörü Gökçe Uysal Kürer’den Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Hero Baby Türkiye Pazarlama Direktörü Gökçe Uysal Kürer, “İçindekine Güven” kampanyasının, ebeveynlere bebeklerini en güvenli şekilde beslemeleri için yüksek kaliteye sahip ürünler sunma misyonlarını yansıttığını belirtti. Uysal Kürer, "Her ürünümüz, bebeklerin hassas ihtiyaçlarına göre özenle hazırlanıyor ve bu süreçte uluslararası güvenlik ve sağlık standartlarını titizlikle takip ediyoruz. Hero Baby olarak, annelerin ve babaların bize duyduğu güveni en büyük sorumluluğumuz olarak görüyoruz" diyerek, markanın ebeveynlerin bu yolculuğunda daima yanlarında olacağını ifade etti.

Eşit Ebeveynlik ve Paylaşılan Sorumluluk: Müge Boz ve Caner Erdeniz’den Önemli Mesajlar

Oyuncu Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, etkinlikte ebeveynlik üzerine verdikleri konuşmayla dikkat çektiler. İki çocuk annesi olan Boz, ebeveynliğin hayatlarındaki en büyük dönüşümlerden biri olduğunu belirterek, "Bir anda sadece kendimiz için değil, minicik bir kalp için de düşünmeye, hissetmeye ve sorumluluk almaya başlıyoruz. Bu yolculuk gerçekten paylaştıkça güzelleşiyor. Çocuğumuzun gelişiminde hem anne hem babanın aktif rol alması, onun kendini daha güvende hissetmesini sağlıyor" dedi. Boz ve Erdeniz, eşit ebeveynliğin sadece iş bölümü yapmak değil, birlikte öğrenmek, büyümek ve sevgi dolu bir denge sunmak anlamına geldiğini vurguladılar.

Hero Baby: Bebek Beslenmesinde Güven ve Kalite

Bebek beslenmesinin yalnızca doymak değil, aynı zamanda büyümek, güçlenmek ve sağlıklı bir geleceğe adım atmak anlamına geldiğine dikkat çeken Hero Baby, güvenilirliği ve yüksek kalite standartlarıyla annelerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor. Hero Baby, bebeklerin sağlıklı gelişimi için gereken tüm besinleri, annelere en güvenli şekilde sunmaya devam ediyor.