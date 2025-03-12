Bakan Şimşek, cari açıkta sürdürülebilir bir dengeyi korumayı amaçladıklarını ve bununla birlikte dış finansman ihtiyacını azaltma yolunda önemli adımlar attıklarını vurguladı. Son iki yılda, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranının yüzde 18,6’ya gerileyerek uzun dönem ortalamasının altına indiğini belirten Şimşek, bu gelişmenin cari açıktaki düşüşün de etkisiyle sağlandığını ifade etti. Bu durumun, dış dengeye ilişkin kırılganlıkları büyük ölçüde ortadan kaldırarak, ekonomiyi daha dirençli hale getirdiğini söyledi.

Şimşek, sürdürülebilir cari dengeyi koruma ve uzun vadeli kaynak sağlama hedefi doğrultusunda dış finansman ihtiyacını daha da azaltmayı ve finansmanın kalitesini iyileştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.