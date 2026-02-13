Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin küresel ticaretteki konumunu hizmetler alanında elde ettiği tarihi verilerle pekiştirdiğini belirtti. 2025 yılı itibarıyla hizmetler sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payının yüzde 61,5’e ulaştığını aktaran Bolat, sektörün 21,5 milyon kişilik istihdam hacmiyle toplam istihdamın yüzde 65’ini oluşturduğunu kaydetti.

Hizmet ihracatında artış sürüyor

Açıklanan verilere göre Türkiye’nin hizmet ihracatı, 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,61 artarak 122,6 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde hizmet ithalatı 59,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece hizmetler dış ticaretinde net 63,5 milyar dolarlık fazla sağlandı. Hizmet ihracatı ile ithalatı arasındaki denge ise önceki yıla göre yüzde 3,49 oranında iyileşti.

“128 milyar dolar hedefi için çalışıyoruz”

Bakan Bolat, 2026 vizyonu doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen 128 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefine ulaşmak için sektör temsilcileriyle istişarelerin sürdüğünü vurguladı. Pazar çeşitliliğinin artırılmasına ve katma değerli hizmet üretimine odaklandıklarını belirten Bolat, tüm hizmet sektör komiteleriyle birlikte Türkiye’nin büyümesine ve refahına en yüksek katkıyı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Bolat, 2025’te ortaya çıkan güçlü performansın 2026’da daha büyük başarılara kapı aralayacağını belirterek, hizmetler sektörünün Türkiye ekonomisindeki stratejik rolünün daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.