Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayı boyunca gıda arzının kesintisiz ve makul fiyatlarla sağlanması için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda gıda toptancı kuruluşları, zincir marketlerin üst yönetimleri, yerel market temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Temel Gıda Ürünlerinde İndirim ve Arz Güvencesi

Açıklamada, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması, kampanya ve indirimlerin artırılması, arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa kesinlikle izin verilmemesi konusunda uzlaşı sağlandığı kaydedildi.

Bakanlık, “Ramazan ayında gıda arz ve talebinin uygun fiyatlı ve kolay erişilebilir olmasına yönelik olarak sektör temsilcileriyle görüşülmüş, indirim kampanyaları yapılması konusunda mutabık kalınmıştır” ifadelerine yer verdi.

Denetimler Sıkılaşacak

Ramazan süresince denetimlerin daha da yoğunlaştırılacağı belirtilen açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli şekilde piyasaların yakından takip edileceği vurgulandı.

“Haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir” denilen açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm idari tedbirlerin alınacağı bildirildi.

Vatandaşa Başvuru Çağrısı

Öte yandan, fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşan vatandaşların başvuru kanalları da hatırlatıldı. Buna göre şikâyetler;

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması

Ticaret İl Müdürlükleri

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı

aracılığıyla iletilebilecek.

Yetkililer, yapılan başvuruların titizlikle inceleneceğini ve gerekli işlemlerin ivedilikle uygulanacağını belirtti. Ramazan öncesi atılan bu adımın, hem piyasada istikrarı güçlendirmesi hem de vatandaşın bütçesine katkı sağlaması hedefleniyor.