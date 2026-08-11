AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' vizyonu doğrultusunda hazırlanan yasa teklifinin TBMM'de 467 oyla kabul edilerek yasalaştığını duyurarak 'Türkiye gerçekten ayağındaki prangaları da söküp atmak suretiyle gücüne güç katacak ve bunun için de kardeşliğimizi pekiştirecek' dedi.

Rize'de partisinin 25. Yıl kutlamaları kapasımındı katıldığı programda konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Yazıcı, 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' vizyonu doğrultusunda meclise sevk edilen kanun teklifinin 467 kabul oyuyla yasalaştığını belirterek, sürecin Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendireceğini ifade etti.

Türkiye'nin ayağına vurulmuş prangalardan kurtulduğunu dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Türkiye gerçekten ayağındaki prangaları da söküp atmak suretiyle gücüne güç katacak ve bunun için de kardeşliğimizi pekiştirecek. 45-50 yıldır bu ülkeye musallat olmuş terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırıp, silahlarının teslimini sağlamak suretiyle kamuoyuyla paylaştığımız 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' vizyonu doğrultusunda meclise sevk edilen yasa teklifi de dün mecliste büyük bir çoğunlukla, 467 kabul oyuyla kabul edilmiş ve yasalaşmıştır. İnşallah birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe girecektir. Bu kanuni düzenlemeyle, bu projeyle ilgili yapılanlarla bağlantılı olarak şehitlerimizi muazzez kılacak; gazilerimizi üzecek hiçbir tasarruf asla söz konusu değildir. Ama bizim kardeşliğimiz, birlik ve bütünlüğümüz bize pranga gibi yapışmış, bir taraftan insanımızın hayatını, yaşam alanını tehdit eden bu faaliyetleri sonlandırmak, bir taraftan da bunlarla mücadele etmek için bu milletin kaynağının harcanmamasını, gerçekleşmesini sağlamak elbette ki toplum açısından büyük kazançtır. İnşallah geri dönülmez bir noktada bu sorunu da sona erdirdiğimizde Türkiye gücüne güç katacak ve bölgemizin de terörsüz hale gelmesiyle daha adil ve daha güçlü bir dünyanın anahtarını teşkil edecektir. Bizim siyasetimizin temelinde millet var, icraatımızın merkezinde insan var. Genelde hep doğruya yöneldik. Yanlış bir şey yaptığımızda da yüksünmedik, onu hemen düzelttik. Esas olan millettir. Belirleyici olan milletin egemenlik hakkıyla sandıkta ortaya koyduğu sonuçlardır. Türkiye hepimizin, birlik ve bütünlüğü her şeyin üstündedir' dedi.