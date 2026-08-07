HAVELSAN ile Türk Dil Kurumu (TDK), Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka İş Birliği Protokolü imzaladı.

HAVELSAN ile Türk Dil Kurumu arasında Türk Dili Bilgi Sistemi Projesi (DİLBİS) için imzalar atıldı. Türkçenin köklü birikimini çağdaş bilgi teknolojileri ile buluşturacak olan bu tarihi adım ile yerli ve milli dil teknolojilerinin gelişimine güçlü bir altyapı oluşturulması hedefleniyor. HAVELSAN ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya ÖRS katıldı. Törende ayrıca TDK Başkanı Osman Mert de hazır bulundu.

Türkçenin dijital dünyadaki gücü artacak

DİLBİS Projesi ile Türkçenin doğru, etkin ve yaygın kullanımını destekleyen dijital hizmetlerin geliştirilmesi, erişilebilirliğin ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Sayısallaştırılmış dil verileri; gelişmiş veri yönetimi, arama, analiz ve raporlama kabiliyetleriyle işlenerek TDK'nin kurumsal analiz ve araştırma süreçlerine hız kazandıracak.

HAVELSAN'ın büyük veri ve yapay zeka alanındaki yerli teknolojileriyle hayata geçirilen bu çalışma sayesinde Türk Dil Kurumunun dijitalleşme hedeflerine katkı sunacağını ifade eden HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Türkçenin dijital dünyadaki kullanımının da güçlendirileceğinin altını çizdi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs ise Türkçe adına çok güzel ve özel bir gün yaşadıklarını belirterek yapay zekanın yeni bir çağa adını vermeye başladığı bugünlerde böylesine önemli bir hamleyi HAVELSAN ekibiyle birlikte yapmaktan çok büyük mutluluk ve kıvanç duyduklarını ifade etti.

Teknolojik altyapının temeli: ORION ve MAIN

İş birliğinin temel teknolojik altyapısını HAVELSAN tarafından geliştirilen ORION Büyük Veri Yönetim Platformu oluşturacak. Farklı kaynaklardan ve formatlardan gelen verilerin güvenli biçimde toplanmasını ve analiz edilmesini sağlayan ORION, TDK'nin veri odaklı karar alma mekanizmalarını güçlendirecek.

Projenin ilerleyen aşamalarında ise HAVELSAN'ın yerli ve milli yapay zeka platformu MAIN sisteme entegre edilecek. Kurumların kendi verileriyle eğitilebilen ve kapalı veri ağlarında güvenle çalışabilen MAIN sayesinde, yapay zeka destekli dil teknolojileri ve akıllı karar destek mekanizmaları TDK'nin kullanımına sunulacak.

Bu stratejik adım, Türk Dil Kurumunun dijitalleşme vizyonuna katkı sağlarken Türkiye'nin dil teknolojileri alanındaki milli yetkinliklerini de üst seviyeye taşıyacak.