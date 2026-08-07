Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecek' dedi.

Bakan Gürlek, bir dizi programa katılmak üzere Iğdır'a geldi. Bakan Gürlek, programı kapsamında ilk olarak Iğdır Valiliğini ziyaret etti. Valilikte Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından karşılanan Gürlek, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek açıklamasında, 'Iğdır, Türkiye'nin Nahçıvan'a, Azerbaycan'a, Kafkasya'ya ve Türk dünyasına açılan en önemli kapılarından biridir. Dilucu Sınır Kapısı, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı ve Zengezur Koridoru ile birlikte şehrimizin ticari, lojistik ve jeopolitik önemi önümüzdeki dönemde daha da artacaktır. Ekonomik kalkınmanın kalıcı olması, yatırım ve ticaretin güven içerisinde büyümesi ise inşa ettiğimiz güçlü hukuk düzeniyle mümkün olacaktır. Türkiye'nin en güvenli ve en huzurlu ülkelerinden biri olma yolunda attığı kararlı adımlar, Iğdır'ımızın da cazibesini her geçen gün artırmaktadır. Kafkasya'dan Orta Asya'ya uzanan gönül coğrafyasında Iğdır'ın barışın ve kardeşliğin buluşma noktalarından biri hâline gelmesi bizleri memnun etmektedir. Farklı kültürlerin bir arada huzur içinde yaşadığı Iğdır'ın bu birlik ve beraberlik iklimi, en değerli kazanımlarımızdan biridir. Bu kardeşlik iklimini korumak ve daha da güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Iğdır'ın ihtiyaçlarını karşılamak için Bakanlığımızın sorumluluk alanına giren her konuda tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Adalet hizmeti yalnızca binalarla değil; liyakatli insan kaynağı, güçlü kurumlar, etkin koordinasyon ve hukuka sarsılmaz bağlılıkla yükselir. Bu anlayışla Iğdır'daki adalet hizmetlerimizin hem fiziki hem de beşerî kapasitesini güçlendiriyoruz. Yapımı devam eden Iğdır Yeni Adalet Sarayı tamamlandığında mahkemelerimiz, Cumhuriyet Başsavcılığımız ve adli hizmet birimlerimiz modern ve işlevsel bir hizmet ortamına kavuşacaktır. Böylece vatandaşlarımızın adalete erişimi daha da kolaylaşacaktır. Hâkimlerimiz, Cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız ve adalet personelimiz daha iyi çalışma şartlarına kavuşacaktır. Adalet teşkilatımızın çalışma ve yaşam imkanlarını geliştirmek amacıyla yeni adliye lojmanlarını hizmete sunduk. Devam eden personel alım süreçleriyle zabıt kâtipliğinden icra kâtipliğine, mübaşirlikten ceza infaz kurumu personeline kadar birçok alanda insan kaynağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz' dedi.

Milli Birlik ve Kardeşlik süreci vurgusu

Bakan Gürlek, yüzyılın en önemli devlet projelerinden biri olan Milli Birlik ve Kardeşlik sürecinde önemli bir aşamaya geldiğini ifade ederek, 'Iğdır halkı yıllarca terör belasından büyük mağduriyetler yaşamıştır. Bölge insanımız, kırk yılı aşkın süredir ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının ve huzurunun önündeki en büyük engel olan terörden kurtulma noktasına gelmiştir. İnşallah kısa süre içerisinde siyasetin tüm kesimlerince sahiplenilen ve milletimizin tüm kesimlerini kucaklayan bu süreç başarıyla tamamlanacaktır. Cumhur ittifakımızın değerli liderlerinden Devlet Bahçelinin bu sürece olan katkıları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın icra makamındaki kararlı duruşu ve Gazi meclisimizin başkanlığında siyasi partilerimizin samimiyeti ile 'terörsüz Türkiye' şafağı ülkemizin üzerine doğmaya başlamıştır. Gazi Meclisimizin desteğiyle ülkemiz yeni bir döneme girmektedir. Allah'ın izniyle milletimizin sağduyulu duruşu sayesinde bu süreç başarıyla sonuçlanacak ve ülkemiz için yeni bir sayfa açılacaktır. Ülkemiz bütün enerjisini ekonomik kalkınmaya, bölgesel huzura, güvenliğe ve refaha yöneltecektir. Iğdır halkımızın bu süreçte sergilediği vakur ve sağduyulu duruş için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği olmasaydı bu noktaya gelmemiz mümkün olmazdı. Tüm provokasyonlara, iç ve dış odakların girişimlerine rağmen; doğusuyla batısıyla, Türk'üyle Kürt'üyle, Azerisiyle hep birlikte el ele vererek kardeşlik içerisinde ülkemizin geleceğine sahip çıktınız. Bu nedenle sizleri gönülden kutluyorum' şeklinde konuştu.

'Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı erişmesini sağlayacak önemli adımlar atacağız'

Türkiye'nin genel güvenlik tehditlerini bertaraf etme noktasında önemli mesafeler katettiği gibi, bölgesel ve yerel tehditlerle mücadelede de devlet-millet iş birliği içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü, ' Iğdır'ın üç ülkeye sınırı bulunan stratejik konumu, güvenlik ve adalet hizmeti sunan kurumlarımıza önemli sorumluluklar yüklemektedir. Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması ve organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değildir; aynı zamanda milli güvenliğimizin ve hukuk düzenimizin korunması meselesidir. Bugünün suç örgütleri artık yalnızca sokakta faaliyet göstermiyor. Dijital platformları, kripto varlıkları, paravan şirketleri, yasa dışı ödeme sistemlerini ve uluslararası finans ağlarını kullanıyorlar. Hepsinin farkındayız. Bakanlık olarak gelişen teknolojik imkânları da etkin şekilde kullanarak suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız. Artık suç örgütlerinin ve illegal yapılanmaların bir adım önündeyiz. Hiçbiri kaçamayacak, işledikleri suçları yanlarına bırakmayacağız. Çünkü devletimiz bu konuda kararlı ve güçlüdür. Her suçlu, Türk adaletinin gücünü hissedecektir. Hukuki düzenlemeler ve kanuni ihtiyaçlar, gerekli görülen her aşamada Gazi Meclisimizde değerlendirilerek milletimizin hizmetine sunulacaktır. Geçtiğimiz hafta 12. Yargı Paketimiz Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İnşallah Ekim ayında da bu paketin devamı niteliğinde yeni düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Bu düzenlemelerle yargı hizmetlerini daha da güçlendirecek, özellikle uzun süren yargılama süreçlerini hızlandıracak ve vatandaşlarımızın adalete daha hızlı erişmesini sağlayacak önemli adımlar atacağız.'

'Suç ve suçluyla mücadele taviz yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ilgili tüm kurumlarla güçlü bir koordinasyon ve eş güdüm içerisinde; kara para aklama, yasa dışı bahis, kumar, sokak çeteleri, tefecilik, uyuşturucu ticareti, organize suç örgütleri, sosyal medya üzerinden işlenen suçlar ve millî ile manevi değerlere yönelik mesnetsiz saldırılarla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tavizsiz mücadelenin sürdürüleceğini dile getiren Bakan Gürlek, 'Suç ve suçluyla mücadele, bizim tavizsiz devlet politikamızdır. Uyuşturucu; aileleri parçalayan, gençlerimizin geleceğini karartan, organize suç yapılarını finanse eden ve toplumumuzun huzurunu hedef alan çok yönlü bir güvenlik tehdididir. Son dönemde Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarla uyuşturucunun üretim, sevkiyat, satış ve finansman zincirinin tüm halkalarına devletimizin demir yumruğunu indirdik. İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Torbacısından baronuna kadar herkes hukuk önünde hesap verecektir. Aynı kararlılığı yasa dışı bahis, kumar ve sanal kumarla mücadelede de göstermeye devam ediyoruz. Çünkü yasa dışı bahis artık yalnızca bir kumar meselesi değildir. Bu sistem; suç gelirlerinin aklanmasına, vatandaşlarımızın dolandırılmasına, ailelerin ekonomik olarak çökertilmesine ve organize suç örgütlerinin finansman sağlamasına hizmet eden büyük bir suç ekonomisine dönüşmüştür. Aynı şekilde, yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik de son dönemde ülke genelinde çok sayıda başarılı operasyon gerçekleştirdik. Bu yapılarla mücadelemiz de sonuna kadar devam edecektir' şeklinde konuştu.

'Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Birimi kurduk'

Göreve geldiği günden bu yana özellikle üzerinde hassasiyetle durduğu bir konuya gündeme getiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Yıllardır aydınlatılamayan faili meçhul olayların yeniden incelenmesi amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Birimi kurduk. Bu birimimiz, vatandaşlarımız tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Eski dosyalar yeniden mercek altına alınıyor. Aydınlatılamamış olayların çözüme kavuşturulması için HTS kayıtları, DNA eşleştirmeleri, kamera görüntüleri, dijital materyaller, tanık beyanları ve ihtiyaç duyulması hâlinde yeniden alınan ifadeler gibi tüm güncel teknolojik ve hukuki imkânlardan yararlanıyoruz. Karanlıkta kalmış her dosyayı en ince ayrıntısına kadar yeniden değerlendiriyoruz. Ortada bir cinayet varsa devlet, o cinayeti aydınlatmak için bütün imkânlarını seferber etmek zorundadır. Aradan uzun yıllar geçmiş olması failler için bir güvence değildir. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecektir. Kurduğumuz bu birim aracılığıyla henüz aydınlatılamamış cinayetlerin ortaya çıkarılması için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu mücadelemizi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde sürdürmeye devam edeceğiz. Soruşturmalar, kanaatlere göre değil, delillerin gösterdiği istikamette yürütülecektir. Suçluların cezalandırılması kadar masumların korunması da en temel sorumluluğumuzdur. Iğdır, farklı kültürlerin ve köklü kardeşlik bağlarının bir arada yaşadığı müstesna şehirlerimizden biridir. Türk'üyle, Kürt'üyle, Azerisiyle; kökeni, mezhebi, düşüncesi ne olursa olsun bütün vatandaşlarımız aynı bayrağın altında, aynı vatanın eşit ve onurlu evlatlarıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda ifade ettiği gibi: 'Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, hangi görüşten, hangi kökenden olursak olalım hepimiz bu devletin vatandaşıyız, bu aziz milletin bir ferdiyiz. Türkiye'nin başarısı, 86 milyonun tamamının başarısıdır. Bizim devlet anlayışımızda vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yoktur.' Hiç kimsenin kökenine, mezhebine, düşüncesine ya da sosyal statüsüne bakılmaksızın herkesin hakkını ve hukukunu korumak, devletimizin en temel görevidir' dedi.

'Milletimizin ciğerini yakanlar cezasız kalmayacak'

İçinde bulunulan yaz mevsiminde ormanların, tarım alanların, meraların ve doğal varlıkların yangın riskine karşı büyük bir hassasiyet taşıdığını hatırlatan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Yeşil Vatan'a yönelik her saldırı, milletimizin ortak varlığına, millî servetine ve gelecek nesillerimizin hakkına yönelmiş bir ihanettir. Kasten ormanlarımızı yakanlar, ihmali veya sorumsuz davranışlarıyla yangınlara sebebiyet verenler, sabotaj girişiminde bulunanlar ve bu felaketlerden çıkar sağlamaya çalışanlarla hukuk çerçevesinde kararlılıkla mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bu kapsamda soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Hiç kimse milletimizin ciğerini yakmanın cezasız kalacağını düşünmesin. Yeşil Vatan'a kastedenler, işledikleri suçların hesabını mutlaka hukuk önünde verecektir. Değerli Iğdırlı vatandaşlarım; Iğdır'ın huzuru, güvenliği ve kalkınması için Valiliğimiz, adli teşkilatımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitemiz, kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Başta yapımı devam eden Yeni Adalet Sarayımız olmak üzere, ilimizde sürdürülen tüm yatırımların Iğdır'ımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel şehrimize gece gündüz demeden hizmet eden tüm kamu görevlilerimize; hâkimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza, adalet personelimize, Emniyet Teşkilatımıza, Jandarma Teşkilatımıza ve görevlerini fedakârca yerine getiren tüm kahraman mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini bir kez daha iletiyorum. Bizleri büyük bir samimiyet ve misafirperverlikle ağırlayan Iğdır Valimiz Mustafa Fırat Taşolar'a ev sahipliği ve nazik misafirperverliği için ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Iğdır'ımızın yolu açık, geleceği aydınlık olsun' diye konuştu.