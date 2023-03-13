İskenderun’da depremzede çocuklar maket uçak yaptı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde etkilenen çocukların yaşadıkları afet travmasını atlatabilmeleri için Hatay’ın İskenderun ilçesinde çadır kentlerde kalan çocuklar maket uçak yapımını öğrenerek uçurtmanın sevincini yaşadı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türk Hava Kurumu (THK) işbirliğinde çadır kentte düzenlenen atölyede depremzede çocuklara maket uçak yapımı öğretildi. Uçak yapmayı öğrenen çocuklar uçurmanın sevincini yaşadı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel" Çocuklarımızın yaşadığı deprem yaralarının sarılması için çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada Türk Hava Kurumu (THK) ve İskenderun Gençlik ve Spor Müdürlüğü ortak etkinlikte, çadır Kentte yaşayan çocuklarımızla maket uçak yapımı öğreterek aynı zamanda yaptıkları uçakları kendilerine hediye ettik. Satranç oyun takımı dağıtımı yaptık. Çocukları deprem psikolojisinden bir nebze de olsa uzaklaştırmak istedik" dedi.

THK gönüllü çalışanı üniversite öğrencisi Harun Erdoğan ise, kendisinin de bir depremzede olduğunu ifade ederek, “Küçük kardeşlerimize yönelik maket uçak yapımı etkinliği düzenliyoruz. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum" diye konuştu.