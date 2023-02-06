Deprem Hatay’da da yıkıma neden oldu

Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde Hatay’da da bazı yapılar yıkıldı, çok sayıda bina da hasar gördü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye’den de kuvvetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı.

Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde bazı yapıların yıkıldığı, bir çoğunun da hasar gördüğü bildirildi. Dörtyol ilçesinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken Payas, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Vatandaşların ve tüm ekiplerin seferber edildiği bölgelerde arama - kurtarma çalışması başlatıldı.

Panik yaşayan halk, benzin istasyonlarında kuyruk oluşturdu.