Hastalya Otomotiv, Mercedes-Benz Türk’ün bayi ve yetkili servis ağı dönüşüm projesi kapsamında Antalya ve Denizli’deki kamyon ve otobüs müşterilerine hizmet veren lokasyonlarını yeniledi. Modern mimarisi, geniş servis alanları ve sürdürülebilir altyapısıyla dikkat çeken yeni tesisler; Güneş Enerji Santrali destekli enerji sistemleri, konforlu müşteri alanları ve güçlü teknik kadrosuyla sektörün hizmet standartlarını yeniden tanımlıyor.

Mercedes-Benz Türk’ün bayi ve yetkili servis ağı dönüşüm projesi kapsamında Hastalya Otomotiv’in Antalya ve Denizli lokasyonlarında kapsamlı yenilemeler gerçekleştirildi. Antalya’daki tesis, tamamen kamyon ve otobüs ürün gruplarına odaklanarak hem Satış hem de Satış Sonrası Hizmetler alanında müşterilerine daha da odaklı, daha da hızlı hizmet vermek üzere yenilendi. Denizli lokasyonunda ise 2023 yılında, müşteri temas noktalarında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ile daha modern, daha konforlu ve müşteri odaklı alanlar oluşturuldu ve tesis bu dönüşüm kapsamında yatırımlarına devam edecek. Mercedes-Benz Türk’ün müşteri deneyimini odağına alan hizmet anlayışı, her iki lokasyonda da operasyonel verimlilikle bir araya getirildi.

Antalya ve Denizli’de özel tesisler

Antalya-Burdur Karayolu üzerindeki stratejik konumuyla dikkat çeken ve 30 yılı aşkın süredir Mercedes-Benz Türk müşterilerine hizmet sunan Hastalya Antalya bayisi Mercedes-Benz Türk’ün kamyon ve otobüs müşterilerine özel başlattığı dönüşüm kapsamında tamamen yenilendi. Kamyon ve otobüs kullanıcılarına özel olarak yapılandırılan yeni tesis, toplam 3.225 m²’lik alanda; 220 m² satış alanı, 1.165 m² mekanik servis, 1.400 m² kaporta-boya ve sosyal alanlarıyla hizmet veriyor.

2006 yılından bu yana hizmet veren Hastalya Denizli tesisi ise Ekim 2023 itibarıyla kapsamlı bir yenilemeden geçirilerek kamyon ve otobüs kullanıcılarına özel konforlu ve işlevsel bir hizmet merkezine dönüştürüldü. Toplam 2.100 m² alana sahip tesiste; 500 m² satış alanı, 850 m² mekanik servis, 350 m² kaporta-boya ve 400 m² sosyal/idari alan bulunuyor.

“Yıldızlara Yakışan Hizmet”

Hastalya Antalya İcra Kurulu Üyesi İrfan Tüzün "Hastalya Otomotiv olarak, Mercedes-Benz Türk ailesine 1994 yılında dahil olduk, 1998 yılında ise Hastalya Antalya olarak hizmet vermeye başladık. Turizmin yıldızı olan bu şehirde bir dünya yıldızını temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Hastalya Otomotiv olarak 210 kişilik bir ekipten oluşuyoruz ve ekibimizle beraber Mercedes-Benz Türk’ün kalite anlayışını tüm faaliyetlerimize yansıtmayı önemsiyoruz. Bu dönüşüm ile beraber kamyon ve otobüs müşterilerimizin müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz. Turizme bu denli katkısı olan şehrimizde yıldızlara yakışan hizmeti vermeye özen gösteriyoruz.” dedi.

Hastalya Denizli Genel Müdürü Asena Tüzün de yeni tesis hakkında “Denizli lokasyonumuzu 2006 yılında devralarak Mercedes-Benz Türk bayiliği yolculuğumuza bu bölgede adım attık. 19 yıldır Denizli’de ağır ticari araç grubunda satış ve servis hizmeti sunan tek yetkili bayi olmanın sorumluluğuyla, müşterilerimize her zaman Mercedes-Benz Türk standartlarında, güvenilir ve hızlı çözümler sunmak için çalışıyoruz. 2023 yılında müşteri temas noktalarımızdan biri olan bekleme alanımızı yenileyerek dönüşüm sürecimize başladık. Bu yalnızca ilk adımdı; yatırımlarımız kademeli olarak devam ediyor ve 2026 yılına kadar tüm tesisimizi Mercedes-Benz Türk’ün yeni bayi dönüşüm vizyonuna uygun şekilde yenilemeyi hedefliyoruz. Bu yatırımı, hem bölgeye hem de müşterilerimize olan sorumluluğumuzun bir yansıması olarak görüyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Sürdürülebilirlik ve İnsan Odaklı Hizmet Anlayışı

Her iki lokasyon da enerji ihtiyacını GES sistemlerinden karşılayarak çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsiyor. Sıfır Atık Belgeleriyle sürdürülebilirlik konusundaki kararlılıklarını belgeleyen Hastalya Otomotiv, hizmet kalitesinin yanı sıra toplumsal sorumluluğa da önem veriyor.